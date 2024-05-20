從520看中長線 台股推演三劇本

台股在外資買盤回流推動下，上周盤中締造21,515點歷史新高。隨新任總統賴清德在今（20）日上任，市場聚焦就職演說、特別是兩岸關係的部分，預期將是行情的多空轉折關鍵，而法人也備妥三套劇本因應。

法人圈近期頻登總統府網站，主要為了查詢新任總統賴清德就職演說時間，演說內容將牽動兩岸關係未來發展與台股中長線後市走勢。

多家法人機構指出，就職演說內容的焦點將集中在「穩健、自信、負責任、團結」四大關鍵要素，而影響台股走勢的關鍵是在兩岸關係上，操盤進出將視演說內容而定，目前準備三套劇本。

圖／經濟日報提供

在樂觀情境方面，若拋出加速開放雙方旅遊、觀光、官方有效對話等訊息，雖接下來還是視對岸的回應，但善意的起手式，將可有效化解兩岸區域緊張情勢，可望帶動觀光、旅遊、航空等族群走勢。法人圈評估，此情境發生的機率為中等。

在中性情境方面，若演說內容圍繞在選前提出的五大信賴產業：半導體、AI、軍工、安控、通訊，兩岸沒有釋出互動的新訊息，對台股影響為中性，此情境出現的機率最高。

至於悲觀情境，可能是內容釋放過往的政治主張，若此，台股可能不僅將回測季線支撐，2萬點不保，但此情境發生的機率應最低。

目前法人機構普遍預期，賴清德就職演說內容，不論是內政、外交、兩岸等關鍵議題，都將以平穩為主，應不致有意外插曲，但整體來說，仍需觀察對岸回應。

除新任總統就職演說外，第一金投顧董事長陳奕光、永豐投顧總經理李學詩、萬寶投顧執行長賴建承認為，台股另一焦點是22日的輝達財報良窳，目前從鴻海、廣達、技嘉等台股主要供應鏈近期法說內容來看，不論是在第2、3季或全年展望，都優於市場預期，預估輝達此次法說會的財報與展望內容，也將偏向正面期待，加上6月4日登場的COMPUTEX展、隨後的蘋果開發者大會，預期資金仍將圍繞在AI股，包括晶圓代工、散熱、組裝、伺服器等族群，都有機會受資金青睞，有利台股向22,000點叩關。