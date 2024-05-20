生技股三大題材帶動，自上周五開始掀起細胞治療、蛋白質藥、外銷學名藥及CDMO等族群漲勢，三大題材包括520新政府政策利多、第2季旺季及美國眾議院通過該《生物安全法案》，在藥華藥（6446）、美時、保瑞、昱展等公司領軍帶動下，訊聯基因、 易威、松瑞藥、永昕、慧智、高端疫苗等公司都成為市場關注焦點。

賴清德今（20）日正式就職、成立新政府，由於賴政府過去政見曾提出「健康憲章」、「健康促進」與「百億癌症醫療基金」，都與台灣生醫產業息息相關，預期新政府政策可望持續支持生醫產業；此外，立法院「再生醫療」雙法正在加速審議，朝野已有共識本周排入院會討論事項並完成二、三讀，本會期法案上路機會相當高。

法人分析，包括細胞治療公司長聖、向榮、樂迦及三顧；外泌體題材訊聯基因，基因定序公司慧智、腸病毒疫苗廠高端疫苗及安特羅等將是首波受惠政策利多的公司。

其次，兩大外銷學名藥廠美時及保瑞日前舉行法人說明會，雙雙樂觀看待第2季起營運將明顯成長，並將迎一波出貨高峰期。

美時高毛利的血癌藥Lenalidomide美國市場將在第2、3季進入出貨高峰，第2季也會完成東協一項併購案；保瑞表示，美國Upsher-Smith Laboratories藥廠已在4月起成為保瑞集團旗下的一員，今年第3季進行的產品和存貨整合提前至第2季。USL研發團隊整合進保瑞後，將可專注於高毛利產品組合CDMO的產能利用。

藥華藥的性紅血球增多症（PV）新藥Ropeg全球銷售持續成長，美國市場4月營收有雙位數成長，成長速度加快。

日本市場自2023年中上市後每月營收穩定成長， 今年4月更顯著滾動提升，創下出貨新高。公司也計劃與國際藥廠合作將Ropeg引進加拿大，今年於加拿大申請Ropeg的PV藥證，近期已授權董事會進行接洽，將在正式簽約後再行公告。

第三，美國眾議院日前舉行聽證會審議多個法案，新版《生物安全法案》以懸殊票數通過，一旦正式生效將限制美國藥廠和醫療保健公司與大陸藥企合作。

相較於大陸藥企業，台灣近來多家藥廠與生技公司與美國市場關聯性愈來愈高，保瑞、永信、北極星藥業-KY、泰福、易威等公司都已在美國設廠、或併購美國本土藥廠，未來極有機會受惠轉單效應，獲得更多的CDMO代工訂單。