就市論勢／AI、航運、營建 短線聚焦

經濟日報／ 曾炎裕（群益投顧副總裁）

盤勢分析

美國4月CPI年增率3.4%，低於3月的3.5%，市場解讀通膨趨緩，美國10年公債殖利率持續下滑，目前主流預期是9月19日FOMC會議啟動降息1碼。

520行情熱鬧，但市場要往前看，美、台股市創新高後，未來要靠AI高成長，以及美國大選前金融市場夏日狂歡。

美國大選倒數半年，9月FOMC降息當然是選前主菜之一，倒過來想，如果9月19日聯準會不能降息也只有一個原因，即通膨因各種狀況頻臨失控，5月華爾街已蓄勢待發啟動降息循環前的波段行情。

另一個重點是美中關係，美國總統拜登宣布提高「新三樣」關稅，把中國大陸電動車關稅拉高到100%，鋰離子電池關稅提高到25%，太陽能電池關稅提高到50%，注射器與針頭關稅稅率也提高到50%。目前大陸生產的電動車不出口到美國，加稅是宣示效果，目標是「搖擺州選票以及維護美國汽車供應鏈」。

增加關稅可能觸動通膨升高並引發北京報復行動。因此拜登必須維持平衡，鷹派立場有助於連任，但惹怒大陸後患無窮。相較之下，川普沒有包袱，他的競選思維就是口號就是把拜登政策加重、加辣三倍，先搶下選票再說。

投資建議

外資5月起買盤大幅增溫，主因包括台灣是AI重鎮，連主權基金都在買台灣AI股；美元指數下滑，新台幣暴力式升值激勵外資買盤暴增，此外，4月底中國大陸經濟數據好轉，港股與美國中概股大漲。

5月22日輝達（NVIDIA）公布財報與展望，高盛已將目標價從875美元上調至1,100美元，幅調26%；而6月台北國際電腦展前應該是上半年AI狂熱高峰期。

短線操作建議包括輝達GB200供應鏈、AI機器人、AI PC供應鏈、航運股與營建股。

AI 美國大選 關稅

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