一周盤前股市解析／科技盛會概念股 搶鏡

台股上周五是520前的最後一個交易日，在短線漲幅大、乖離率過高下，買盤略顯縮手觀望，加權終場下跌45點，收在21,258點，雖成交量能縮手，但多方仍掌握進退節奏，市場預期，將有利於520後行情。

永豐投信投研團隊指出，台股在台積電（2330）等大型權值股領漲下，再度改寫歷史新高，且量價俱揚，在均線不被跌破的情況下，以多頭氛圍看待。

接下來，除了剛結束的Google開發者大會外，還有微軟開發者大會、台北國際電腦展（COMPUTEX）等科技盛會將舉行，可密切關注相關新興應用是否再度驚艷市場，有望再度帶動相關科技股表現。

台新投顧協理范婉瑜表示，美國通膨數據持續下降，激勵市場對9月降息的期望，激勵美股、台股改寫歷史新高；隨台積電領漲，指數續漲，預計強勢類股可望維持上漲動能，強勢族群包括電器電纜、電機、觀光、記憶體相關個股、金融股、航運股。

統一投顧協理陳晏平認為，輝達本周即將公布財報，6月COMPUTEX電腦展、蘋果WWDC大會即將舉行，台股類股輪動下，沿5日均線緩步創高，技術面呈現多頭趨勢不變；操作上，聚焦半導體先進製程、GB200供應鏈、科技新品發布概念、航太衛星、觀光航運、金融保險、高殖利率個股等族群為主。

第一金投顧協理黃奕銓表示，美國4月通膨下滑，美債殖利率及美元回落，台股類股輪動速度加快，後續資金有望回歸AI族群，主要係因本周輝達財報、以及6月登場的COMPUTEX展，屆時AI及景氣復甦相關，包括IC設計、記憶體、面板、手機、PC、NB及Server組裝皆受到矚目，操作上嚴控資金持股水位、慎防修正風險。