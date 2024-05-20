蔡明彥專欄／軍工、儲節能、觀光 受關注

賴總統今（20）日正式就職，朝野以及兩岸如何互動將是未來盤勢觀察重點之一，也關係到國防軍工、風力、太陽能、儲節能，以及兩岸觀光、航空等產業的後市。

此外，今天下午即將公布4月外銷訂單，我們建議投資人關注以手機、筆電、伺服器等組裝產品為主的資通訊訂單接單狀況。因為以半導體為主的電子類產品接單，在台積電（2330）HPC以及蘋果iPhone 16所需晶片即將下線生產之際，我們認為電子類接單金額持續成長不會有太大疑慮。

但資通訊產品接單態勢就不一樣。去年1月過後，台灣的資通訊產業就因為下游客戶進入庫存調整，因此一直到8月前，接單金額幾乎都躺平在120~127億美元之間；即使考慮傳統的「五窮六絕」季節特性，這樣的現象也不尋常。但當時的EMS組裝廠們，卻因為輝達（NVIDIA）啟動的AI伺服器投資風潮，股價在有訂單沒晶片之下大漲。

而今，隨著下游庫存逐漸去化，業者從去年下半年就一直高喊的AI PC帶動PC換機潮，預期也將在下個月初的台北國際電腦展之後全面開展。

NVIDIA H系列晶片缺貨狀況在台積電CoWoS產能次第開出後，交貨周期已大幅縮短，因此近期各公司針對於第2季乃至下半年營運的展望，在法說會中多給出樂觀的期待。

由於2023年資通訊產業接單基期低，加上當時對應的新台幣匯率尚在31兌1美元的水準，相對低基期的匯率，也將有利於未來一季的資通訊產業外銷訂單的成長，從而反應到相關公司的營運上。

再其次，包括Open AI以及Google上周都發表最新的AI模型。以Open AI為例，Chat GPT2模型對外發表的時間是2022年4月，並在2023年9月發表更新的Chat GPT3；然後接著在今年農曆年間（2月15日）再度發表以文字產生影片的Sora技術。

對照5月13日發表的GPT 4-o，Open最新AI模型已可以整合文字、影像、語音等並快速回應，由時間軸來看，投資人應該可以感受到AI 24小時不斷學習、快速進化的速度。

因此，即使台股上周隨美股創下歷史新高，使整體PBR評價創下2000年以來新高，但是從主力產業的電子、資通訊等客戶剛清完庫存即將邁入成長、各公司AI投資現況以及中國大陸積極救市等來看，產業景氣應無過熱之虞。

美股上周由於通膨降溫，市場對Fed降息預期再起，帶動三大指數創下歷史新高。然而S&P 500指數的VIX指標卻也創下今年以來次低水準，引起市場熱議，擔心投資人風險意識偏低。但以VIX指數以及CNN的貪婪與恐慌指數相對S&P 500指數的多空趨勢來看，目前CNN的指標尚未過熱，美股應也還有空間。

由於估值高，資金在金融、半導體、AI、散熱、電網、資產、航運等類股輪動頻繁。目前投資策略上，以嚴格的操作紀律搭配資金水位控管，應是台股創歷史新高之際，投資人最佳的因應之道。

（作者是群益投顧董事長）