外資撿便宜族群 放閃

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

台股來到21,000點之上的高位階，市場居高思危，也擔心此時加碼會有被套牢的風險，不過仍有不少個股具有低本益比、高現金殖利率，而且業績也成長等利多，相關如聯電（2303）、長榮航、致伸等個股，進可攻退可守，近五日成了外資撿便宜的加碼標的。

美股四大指數近一周均上漲，可望帶動台股本周續強。據CMoney統計，有4月營收月增的基本面加持，籌碼面外資近五日買超，本益比不到20倍，又有高現金殖利率逾4%保護的個股，包括聯電、長榮航、長榮、可成、致伸、威強電、宏泰、台郡、成霖、新光鋼、聖暉*、精剛、居易、晶技、廣積、聯陽等，股價可望持續有所表現。

籌碼面來看，外資最青睞聯電，近五日大買3.6萬張，其次長榮航、長榮也分別獲得3.2萬、1.9萬張的買盤。現金殖利率以成霖6.2%最高，其次聯電、宏泰、台郡等都有5%以上的現金殖利率。觀察4月營收，以精剛月增49.3%最亮眼，其次居易、台郡也分別有26.5%、19.2%的月增。

統一投顧董事長黎方國、台新投顧副總經理黃文清等指出，加權指數來到歷史新高，法人有轉往低基期且有業績基本面個股的趨勢，加上上市櫃公司紛紛舉行股東會並公告股利，具高現金殖利率的個股增添吸引力。

黎方國分析，4月工作天數比3月少，理論上營收會略低於3月，因此營收還能呈現月增的公司，代表營運體質良好，如又有高現金殖利率的保護，加上本益比還低於20倍，股價不會太貴，自然能獲得外資法人背書，可望有波段行情。

個股 殖利率 長榮航

延伸閱讀

業績帶勁強棒Q2主打星 台表科、裕民等吸引資金搶先布局

聯電股東紀念品開出「隱藏版」掀暴動！他困惑台積電沒發？聰明原因曝光

聯電報喜 4月業績雙成長

民眾中午頂高溫領股東會紀念品 直擊台北車站附近排隊人龍看不見盡頭

相關新聞

從520看中長線 台股推演三劇本

台股在外資買盤回流推動下，上周盤中締造21,515點歷史新高。隨新任總統賴清德在今（20）日上任，市場聚焦就職演說、特別...

台股預估8月列窄基指數

台股金龍年來盤面呈台積電「一個人的武林」，占市值比重連續突破三成，可能遭美國商品期貨交易委員會（CFTC）在8月改列為窄...

一周盤前股市解析／科技盛會概念股 搶鏡

台股上周五是520前的最後一個交易日，在短線漲幅大、乖離率過高下，買盤略顯縮手觀望，加權終場下跌45點，收在21,258...

外資撿便宜族群 放閃

台股來到21,000點之上的高位階，市場居高思危，也擔心此時加碼會有被套牢的風險，不過仍有不少個股具有低本益比、高現金殖...

蔡明彥專欄／軍工、儲節能、觀光 受關注

賴總統今（20）日正式就職，朝野以及兩岸如何互動將是未來盤勢觀察重點之一，也關係到國防軍工、風力、太陽能、儲節能，以及兩...

就市論勢／AI、航運、營建 短線聚焦

美國4月CPI年增率3.4%，低於3月的3.5%，市場解讀通膨趨緩，美國10年公債殖利率持續下滑，目前主流預期是9月19日FOMC會議啟動降息1碼。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。