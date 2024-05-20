外資撿便宜族群 放閃

台股來到21,000點之上的高位階，市場居高思危，也擔心此時加碼會有被套牢的風險，不過仍有不少個股具有低本益比、高現金殖利率，而且業績也成長等利多，相關如聯電（2303）、長榮航、致伸等個股，進可攻退可守，近五日成了外資撿便宜的加碼標的。

美股四大指數近一周均上漲，可望帶動台股本周續強。據CMoney統計，有4月營收月增的基本面加持，籌碼面外資近五日買超，本益比不到20倍，又有高現金殖利率逾4%保護的個股，包括聯電、長榮航、長榮、可成、致伸、威強電、宏泰、台郡、成霖、新光鋼、聖暉*、精剛、居易、晶技、廣積、聯陽等，股價可望持續有所表現。

籌碼面來看，外資最青睞聯電，近五日大買3.6萬張，其次長榮航、長榮也分別獲得3.2萬、1.9萬張的買盤。現金殖利率以成霖6.2%最高，其次聯電、宏泰、台郡等都有5%以上的現金殖利率。觀察4月營收，以精剛月增49.3%最亮眼，其次居易、台郡也分別有26.5%、19.2%的月增。

統一投顧董事長黎方國、台新投顧副總經理黃文清等指出，加權指數來到歷史新高，法人有轉往低基期且有業績基本面個股的趨勢，加上上市櫃公司紛紛舉行股東會並公告股利，具高現金殖利率的個股增添吸引力。

黎方國分析，4月工作天數比3月少，理論上營收會略低於3月，因此營收還能呈現月增的公司，代表營運體質良好，如又有高現金殖利率的保護，加上本益比還低於20倍，股價不會太貴，自然能獲得外資法人背書，可望有波段行情。