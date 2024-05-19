台股後市關注輝達財報 留意外資動向

台股上週週線收紅，指數上漲549.63點。法人表示，輝達（NVIDIA）本週將公布財報與展望，是市場關注焦點；此外，外資上週大舉買超逾新台幣1000億元，是推升台股創高一大動能，後續動向值得留意。

美國消費者物價指數（CPI）等通膨數據符合預期，投資人高度期待美國聯邦準備理事會（FED）降息，激勵美股創高，台股同創新高。台股在連續4個交易日創新高後，17日量縮壓回，終場下跌45.79點，收在21258.47點；週線收紅，上漲549.63點，漲幅2.65%。

美股17日漲跌互見，道瓊工業指數上漲134.21點，漲幅0.34%，首度站上4萬點關卡，收在40003.59點；那斯達克指數下跌12.35點，跌幅0.07%；費城半導體指數下跌34.52點，跌幅0.69%。

安聯投信台股團隊表示，觀察近期盤面資金輪動速度加快，且多集中在高股息題材股；此外，部分傳統產業股展開落後補漲，是推升大盤向上的動力之一。

人工智慧（AI）應用不斷擴大，未來商機備受矚目，並是市場熱門題材，AI晶片龍頭廠輝達本週將公布財報及展望，是投資人關注焦點。

安聯投信台股團隊指出，外資上週買超台股逾1140億元，是支撐台股走勢向上的主要力道之一，只是外資17日買超14.88億元，力道明顯較前幾個交易日限縮，後續動向值得留意。