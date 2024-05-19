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蔡總統主政8年台股大漲1.62倍 頻創新高譜6大驚奇

中央社／ 台北19日電
回顧總統蔡英文主政8年，台股從2016年5月19日的8095.98點，到2024年5月17日收在21258.47點，期間大漲13162.49點，漲幅高達1.62倍，不僅衝破2萬點大關，更頻頻創下歷史新高，為台灣資本市場譜下6大驚奇。台股示意圖／聯合報系資料照片
回顧總統蔡英文主政8年，台股從2016年5月19日的8095.98點，到2024年5月17日收在21258.47點，期間大漲13162.49點，漲幅高達1.62倍，不僅衝破2萬點大關，更頻頻創下歷史新高，為台灣資本市場譜下6大驚奇。台股示意圖／聯合報系資料照片

回顧總統蔡英文主政8年，台股從2016年5月19日的8095.98點，到2024年5月17日收在21258.47點，期間大漲13162.49點，漲幅高達1.62倍，不僅衝破2萬點大關，更頻頻創下歷史新高，為台灣資本市場譜下6大驚奇。

根據證交所統計，以5月16日創歷史新高的台股收盤指數21304.26點為基準，對照2015年底，期間台股上漲155.5%，領先全球主要證券市場，為第1大驚奇。

其次是國內上市公司總市值最新達到新台幣67.8兆元，比起2015年底大增近1.8倍，與2019年底相較也增加86.2%，相對國際市場表現突出。

第3是台股2016年起陸續推出訊息面暫停交易、當沖降稅減半、逐筆交易、冷門股造市者等新制，帶動台股成交日均值從2015年922億元，到今年前4月擴大到4031億元，大幅成長3.4倍，為歷年新高，台股量能明顯放大。

第4大驚奇是外資持股市值比重由2015年底的38.55%，成長至2024年4月底42.65%，成交金額占比從2015年28.4%成長至32.4%，顯示外資更加看好台股，投入資金及交易明顯拉高。

此外，為落實普惠金融，台股2017年推出股票及ETF定期定額投資，2020年再增加盤中零股交易，小資族投入股市成為熱潮，帶動台股最新開戶數達1277萬人，占總人口數54%，對照2015年約40%大幅成長。尤其20至30歲的年輕族群開戶數占該年齡層比重，從2015年約25%成長至約5成，顯示股市投資理財已成為全民運動。

近年台灣掀起ETF投資熱潮，至2024年第1季，台灣ETF資產規模在亞洲僅次於日本、中國，較2015年成長高達21.3倍，遠優於全球成長率3.3倍。期間台灣ETF發行檔數成長5.6倍，也較全球成長1.4倍高出許多。

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