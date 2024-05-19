520行情 分析：台積主演 3配角將發亮

美股道瓊首次登頂四萬點，為台股五二○當天行情提供可加分的利多，不過，台積電ADR（美國存託憑證）走跌，是否拖累現股股價表現，則為多頭帶來一些陰影。分析師表示，雖然台股比道瓊更早創新高，且指數位階也相對較高，但因為大家都在創高的路上，即使台股處於相對高的位階，也不影響道瓊創紀錄後為台股多頭帶來激勵的效果。

國泰證期顧問處經理蔡明翰指出，台積電ADR價格修正，反映先前的漲幅相對於現股股價表現已經漲得太離譜，現在只是趁著台積電股價拉回之際稍事修正，ADR價格拉回空間有限。

台積電股價十六日創下盤中新高八五六元後，以八四一元收盤，十七日股價再遭拉回，以八三五元收盤，蔡明翰分析台積電目前面臨的兩大問題，一是美聯準會官員談話放鴿又放鷹，讓轉弱的美元獲得支撐，台匯受到壓抑，無法激勵外資大舉匯入台灣，台積電買盤不得不休息；二是台積電ADR短線漲太多，雖然明顯是多頭格局，但仍需整理後才能累積能量再創高。

台積電被法人視為五二○行情的主餐，第一金投顧董事長陳奕光表示，過去台積電ADR的溢價差不多是在百分之十二左右，換算下來台積電現股股價應該有九百元，對大盤點數的影響是五、六百點，五二○後的主流仍是半導體。

至於配菜，陳奕光認為有三個族群可以關注，分別是生技、光通訊，以及大內循環概念的股票。生技在蔡政府時期就被當成是鑽石產業，會是國家次要產業中的龍頭。光通訊的部分，要著眼於與AI接軌的部分，光通訊在人工智慧（AI）算力中扮演重要角色，可以避免資料傳輸卡頓，是讓AI算力順利爆發的關鍵，且光通訊沉寂約有兩年時間，目前已看到國際大廠活躍的訊號，從原來的5G、6G到現在的Wi-Fi 7，五二○後有機會成為亮點。

最後就是大內循環概念股的部分，陳奕光說，後ECFA時代需要自力更生，以擴大都市更新、增加基礎建設來創造內需行情，因此都更及基建題材相關類股都有機會受惠，包括金融股，以及原物料股。