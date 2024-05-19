除息行情燒 台股有望續航

台股挾人工智慧（AI）題材及強勁資金動能，帶動除權息行情火熱登場。截至上周五（17日）止，共有高力、矽力*-KY等22檔個股，除息後漲幅超過一成，順利完成填息，法人看好多頭走勢仍具續航力道，後市值得密切關注。

美聯準會（Fed）下半年不升息、AI題材持續延燒，加上國內高股息ETF鎖碼效應提供下檔支撐，台股今年以來一路過關斬將，最高攻抵21,515點，不少先前預先減碼的操盤人，大嘆沒有低檔回補持股之餘，仍積極伺機布局除權息行情。

雖然台股位處高檔，但內外資買盤仍勇於追價，今年填權息行情表現絲毫不遜於往年。

統計至17日止，已進行除權息的130多檔個股中（含採一年多次配息政策個股），除權息後漲跌比例各半。

其中，高力（8996）、矽力*-KY、中櫃居漲幅前三名，除息後上漲均逾三成，富致、亞航、明安、豐達科等四檔上漲20.5%至29.8%不等，鋼聯、瑞智、上詮宜進、廣穎、台灣精銳、鑫龍騰、美好證、健和興、白紗科、振宇五金、廣運、達爾膚、櫻花、台積電等都在一成以上。

台新投顧副總經理黃文清指出，即使除息前股價提前發動漲勢，只要基本面強勁，且中長期產業趨勢正確，填息只是時間早晚問題，這些趨勢個股隨業績持續發酵，後市股價仍具上漲動能。