股東會概念股 買盤挺

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
法人力挺股東會題材股 圖／經濟日報提供
法人力挺股東會題材股 圖／經濟日報提供

台股近來頻創新高，股東會行情逐漸加溫。統計未來兩周上市櫃公司有約650家公司舉行股東會，通常公司派都偏多，加上近五日有法人力挺個股，包括陽明 （2609）、華航、仁寶等，有機會帶領大盤再戰新高。

統計5月20日起至5月底共有650場股東會將舉行，其中市值在3,000億元以上的上市櫃公司有鴻海、聯發科、中華電、台達電、聯電、緯穎、長榮、聯詠、和泰車、緯創、研華等。

若以近五日三大法人加碼排序，篩選出陽明、聯電、長榮航、華航、友達、仁寶、萬海、力積電、長榮、台泥、藍天、國票金、正新、鴻海、漢翔及國產等，近五日都獲得法人1.4萬張以上買超。

三大法人最力挺的是陽明，近五日買超16.5萬張，其次是聯電、長榮航，分別有8.7萬、5.8萬張買超。近五日漲幅來看，除長榮航因為之前漲多略微回檔，其他個股全數上漲，以藍天飆漲42.3%最強勢，陽明、萬海也分別漲17.1%、9.7%。

統一投顧董事長黎方國分析，統計過去八年520後10日、20日、30日，台股都上漲，因此520後一個月台股基本上是偏多格局，加上指數已創新高，因此沒有上檔壓力，不用預設高點。

股東會 長榮航 陽明

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