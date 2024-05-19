法人升評按讚股還有戲 廣達、漢翔等將躍上攻主力

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

台股隨季報揭露完畢及法說陸續舉行，機構法人針對庫存、訂單等產業景氣變化進行估值調整，專家看好，廣達（2382）、漢翔、保瑞等獲調升獲利預估、目標價、投資評等的優質個股，將是本波續攻主力部隊。

凱基投顧台股總分析師張明祥指出，財報延續「只有人工智慧（AI）好，其他都不好」基調，以旗下追蹤個股合併考慮第1季財報與第2季展望來看，約有六成次族群今年獲利預估值遭調降，僅三成次族群獲得調升、一成大致維持原先估值。

科技族群中，銅箔基板、伺服器組裝、一線晶圓代工受惠AI伺服器強勁拉貨，為少數全年獲利預估上修板塊，ABF載板、手機組裝、網通、網通印刷電路板、二線晶圓代工、IC 設計服務、矽晶圓等則遭下修。

傳產族群獲利上修主要分布於航運、航空、自行車、食品、觀光，遭下修最明顯者依序是鋼鐵、塑化、綠能、餐飲、汽車零組件、工業自動化等。

群益投顧董事長蔡明彥、兆豐投顧董事長李秀利表示，終端需求復甦情況參差不齊，台股仍偏選股不選市，近期內外資法人機構根據獲利表現、庫存水位、訂單能見度等財務業務指標，重新檢視評價合理性後，獲升評個股較有機會脫穎而出。

篩選近期獲法人調升獲利預估值、目標價或投資評等，且近五日買超600張以上優質個股，包括廣達、鴻海、世界、華碩、奇鋐、聯詠、崇越、矽力*-KY等電子股，以及長榮、漢翔、藥華藥、保瑞、高力等傳產股。

13檔法人升評按讚股 圖／經濟日報提供
13檔法人升評按讚股 圖／經濟日報提供

輝達（NVIDIA）GB200供應鏈受市場關注，廣達預期下半年AI伺服器需求強勁爆發，今年占整體伺服器業務比重將逾五成，另一家組裝代工廠鴻海受惠需求增強，第1季AI伺服器營收年增二倍，營收占比近四成，奇鋐、高力等散熱廠亦持續看俏。

準總統賴清德先前提到「健康憲章」等政策，可望延續支持發展生醫產業，加上證交所強化生技產業發展策略，預計將推動產業市值三年內倍增至5,000億元，五年內達3兆元，保瑞、藥華藥等相關指標股獲得多家本土投顧調高評等。

伺服器 個股 晶圓代工

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