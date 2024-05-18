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台股周線連四紅 未來一周留意輝達財報、FOMC會議紀錄

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

5月17日，台股在連續四個交易日上漲、並且續創新高後量縮壓回，盤面資金則是持續在電子、非電族群間快速輪動，終場下跌45點，收在 21,258 點。不過台股本周仍上漲549點，漲幅2.6%，順利達成周線連四紅。

針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，盤面上資金輪動速度加快，且最近多集中在有股息題材，吸引資金成為推升大盤的重要題材之一；另外包括部分非電金題材、落後補漲標的，也是吸引資金推動大盤向上的力道來源之一；其中部分落後補漲非電金題材主要是受惠於財報公布、獲利上調等正面消息的加乘效果所激勵。

安聯投信台股團隊指出，由於5、6月是財報公布季節，同時也會碰到部分高股息題材可能因成分股變化所帶來的資金板塊挪移效益，進一步加速盤面資金輪動；此外，在市場已陸續反映第1季財報基本面數據後，隨著評價面走高後，以及市場在等待第2季財報等基本面數據、或是產業新展望前，盤勢波動也會加劇。

在科技股部分，安聯投信台股團隊表示，AI、半導體等長期上仍是大趨勢、並沒有改變，不過近期隨著各家公司財報等營運數字陸續揭曉，加上短線上評價面的變化，每家狀況不盡相同，因此股價上會出現比較大的波動；另一方面，部分市場資金也在等待6月初登場的台北電腦展，部分資金也有提前卡位布局部分可能受惠的供應鏈。

至於未來一周，富蘭克林證券投顧建議投資人留意輝達財報以及FOMC會議紀錄。5月22日聯準會將公布最新FOMC會議紀錄，同時多名聯準會官員也將發表談話，須留意官員們針對經濟、就業、通膨、利率等面向的看法。在企業財報方面，接下來市場關注即將於5月22日公布財報的輝達表現，若未讓市場驚豔，可能會加劇股市震盪。

台股 財報 高股息

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