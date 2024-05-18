快訊

超冷血！台中古井嬰屍案 …健康男嬰竟遭狠父母活活溺死

4類人員深夜危勞津貼6月上路！估6.9萬人受惠

展望台股走勢 法人：觀察520行情與輝達財報等題材

中央社／ 台北18日電
520新總統就職前，台股氛圍呈現觀望，17日終場小跌45.79點。圖／本報系資料庫
520新總統就職前，台股氛圍呈現觀望，17日終場小跌45.79點。圖／本報系資料庫

520新總統就職前，台股氛圍呈現觀望，17日終場小跌45.79點。法人指出，下週包括新任總統就職行情、輝達財報等將左右台股投資情緒，另有6月台北國際電腦展（Computex）、蘋果全球開發者大會等題材將發酵，AI議題仍是焦點。

觀察台股盤面結構，法人表示，權值電子主導類股漲跌，電子個別族群僅AI伺服器、散熱、測試介面、太陽能稍有表現；金融保險穩步盤堅，持續是未來台股助攻要角；非金電個別族群表現，航運股漲多震盪、營建股漲多拉回後試圖轉強、生技醫療落後補漲，觀光餐旅、軍工航太提防就職演說後短線拉回。

美股17日漲跌互見，道瓊工業指數首度衝上4萬點大關，指數終場上漲134.21點或0.34%，收在40003.59點。標準普爾500指數上漲6.17點或0.12%，收在5303.27點。以科技股為主的那斯達克指數下跌12.35點或跌0.07%，收在16685.97點。費城半導體指數下跌34.52點或跌0.69%，收在4983.023點。

PGIM保德信科技島基金經理人黃新迪分析，今年第1季台股整體獲利8732.8億元，年增率高達45.4%，其中上市企業整體獲利8190.6億、年增幅47.5%；若從獲利成長角度分析，首季每股純益（EPS）年增幅超過100%的族群，包括零售252.25%、運輸199.12%、IC通路115.29%、PC相關111.67%。

黃新迪說明，下週包括520、輝達財報等都將左右台股投資情緒，而6月台北Computex展、蘋果全球開發者大會（WWDC）等題材也開始發酵，吸引市場資金持續關注AI相關題材，科技股表現再度強勢；另外，政策作多題材同步受到市場關注，可留意長期推動的相關政策概念股。

AI NVIDIA 台股 財報 輝達

延伸閱讀

從2016到2024台股8年漲多少？蔡英文卸任最後一個交易日 謝金河盤點經濟走向：台灣走在歷史大浪

台股周線連四紅！買盤追價力道暫歇 錢進中小股

4月遇亂流 券商獲利減30%

太搶手！輝達AI晶片難求 微軟將向雲端客戶提供超微產品

相關新聞

台積領頭 台股8年漲1.6倍

台股昨（十七）日迎來總統蔡英文執政的最後交易日，加權股價指數以二萬一千二百五十八點收盤，八年來指數漲點超過一萬三千點，上...

台股周線連四紅！買盤追價力道暫歇 錢進中小股

美股三大指數再創歷史新高，激勵台股多頭信心，使昨（17）日早盤指數開漲，不過隨台積電翻黑，且市場追價買盤力道暫歇，指數迅...

展望台股走勢 法人：觀察520行情與輝達財報等題材

520新總統就職前，台股氛圍呈現觀望，17日終場小跌45.79點。法人指出，下週包括新任總統就職行情、輝達財報等將左右台...

從2016到2024台股8年漲多少？蔡英文卸任最後一個交易日 謝金河盤點經濟走向：台灣走在歷史大浪

請珍惜，台灣正走在歷史的大浪上！今天是蔡英文總統領導台灣，股市最後一個交易日，這個不起眼的女性領導人，她用了8年的努力，為台灣創造了一個全新的境界！

一周熱門零股／廣達、元大台灣50 進十強

台股昨（17）日開小高後隨即震盪，市場在520總統就職前傾向觀望，台股日前頻創新高，廣達（2382）、元大台灣50入榜本...

就市論勢／AI、先進封裝、設備 聚光

520總統就職將至，昨（17）日盤面出現膠著，終場指數跌45點收21,258點；本周台股多方強力上攻，周線漲549點，漲幅2.6%，周線連四紅。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。