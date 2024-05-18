台積領頭 台股8年漲1.6倍

台股昨（十七）日迎來總統蔡英文執政的最後交易日，加權股價指數以二萬一千二百五十八點收盤，八年來指數漲點超過一萬三千點，上漲一點六倍。加權股價指數與上市公司市值漲幅居亞洲之冠，在全球主要市場中名列前茅。台積電股價在此期間內同樣創下歷史新高價，漲幅超過四倍，上漲六八六點五元，貢獻大盤點數超過五千點。

分析師指出，台股八年來價量齊揚，締造很多紀錄，例如翻越一二六八二這座山頭；台積電變護國神山並延伸出護國群山，指數衝破二萬點整數大關；個股股價還曾看到六千元；同時出現十多檔千金股；重電股翻身；史上首度出現航海王等等。

台積電昨日則收在八三五元，從二○一六年五月十九日收在一四八點五元計算，這八年來，共上漲六八六點五元，漲幅達百分之四六二點二八。

不過，台股漲勢，多數是來自台積電貢獻，台股經常上演台積電一個人武林，有分析師認為，這是制度使然，因為台股是「加權股價指數」，台積電是最大權值股，漲跌對大盤影響最大，台積電市值占大盤比重百分之三十一點七八，這是機制必然。

但亦有分析師認為，台股資金在產業分布上集中度太高，不利於分散風險，太偏重科技類產業就像營養不均衡。

展望下周，分析師指出，歷屆統計發現，台股五二○後上漲機會仍高，二○一六年，五二○後一個月漲百分之六點○八，後三個月漲百分之十點四六：二○二○年，後一個月漲百分之六點一，後三個月漲百分之十三點三四，台股指數在總統就職後的蜜月期都有不錯表現。

第一金投顧董事長陳奕光指出，五二○行情早就啟動，四一九重挫後的反彈迄今已有二千點之多，五二○應是盤堅走勢；美股標普五百指數成分股財報獲利超乎預期，只要美股沒回跌，台股整體格局不該只放在五二○。目前台股技術面仍維持多頭格局，若拉長時間看賴清德上任第一年，高點可望上看二萬二千多點。

陳奕光說，基於四大因素，看好五二○後的台股，包括：上市櫃股票中，股價跌破年線只有百分之三十五，股價年線之上的有百分之六十五，多頭架構形成後要立刻轉為熊市機會不大；目前三大法人持股甚多，當籌碼多數在法人手上時，就算利空也難讓指數回檔；台積電ADR與現股溢價比率高達百分之十七；加上MSCI第二季對台股權重「二升一降」，預估後續可為台股帶進二千億元資金。