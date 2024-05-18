台股周線連四紅 買盤追價力道暫歇 錢進中小股

美股三大指數再創歷史新高，激勵台股多頭信心，使昨（17）日早盤指數開漲，不過隨台積電（2330）翻黑，且市場追價買盤力道暫歇，指數迅速滑落盤下，多方反攻平盤之上也無功而返，終場下跌45點、收21,258點，成交量急降至4,235億元。不過，周線仍上漲2.6%或549點，呈現連四紅榮景。

台股昨日盤面漲跌互見，類股快速輪動，隨台積電股價翻黑，盤面資金快速轉入中小型、及不占權值的生技醫療、營造建材、電機機械等類股，金融股持續發揮穩盤的作用，終場櫃買指數上漲0.96點，收251.32點，表現強於集中市場，周線上漲1.4%或3.67點翻紅。

台股觀盤重點與下周展望 圖／經濟日報提供

昨日權值族群中，因台積電表現弱勢，尾盤還遇到賣壓調節，拖累聯發科、鴻海同樣走跌，部分資金跑回點火AI股，如技嘉、聯電、廣達等，提供穩定支撐。千金股檔數雖維持14檔，不過呈現跌多漲少，僅信驊、大立光、創意、亞德客-KY、弘塑等上漲，餘皆下跌。

集中市場三大法人合計買超93.8億元。其中，外資買超13.4億元，連六買；投信買超72.4億元，由賣轉買；自營商買超8億元，連二買。八大公股行庫則買超13.41億元，終結連五賣轉為買超。

綜合第一金投顧董事長陳奕光、兆豐投顧董事長李秀利等市場名師對於下周行情看法，認為後520或許可能休息，但根據過去歷史經驗顯示，520後漲多跌少，且根據目前盤面多空因子分析，仍具備四大利多。

四大利多包含：外資回補、MSCI兩升一降、美股續創新高、整體基本面獲利成長，因此，預料指數繼續盤堅的機會較大，下周指數區間有望落在21,100至21,700點間。

後續關注焦點，則有五大：第一，輝達將於22日發布財報，牽動美、台科技股的後續走勢，尤其是AI族群；第二，新台幣轉貶，留意後續外資動向；第三，美國公債殖利率近期回跌，留意後續變化；第四，股價漲多，隨時回檔都屬合理；第五，兩岸關係發展。