來億公告上市前現增發行新股 每股暫定以85元溢價發行

製鞋大廠來億-KY（6890）預訂6月中旬掛牌上市，17日公告配合股票初次上市前辦理現金增資發行新股，預計發行普通股2,940萬股，每股發行價格暫定以85元溢價發行。

來億公司額定資本額為80億元，增資前實收資本額22億元，此次現增發行普通股2,940萬股，除保留發行新股總數15%、計441萬股供員工認購之外，其餘2,499萬股將全數委由證券承銷商進行公開承銷。

來億表示，此次現金增資發行新股2,940萬股，競價拍賣最低承銷價定為每股77.27元；公開承銷價則以各得標單的價格及數量加權平均所得價格為之，並以最低承銷價格的1.10倍為上限，因此每股發行價格暫定以85元溢價發行。

競價拍賣期間為5月22日至5月24日，公開申購期間為5月30日至6月3日；競價拍賣扣款日期為5月31日，公開申購扣款日期為6月4日，增資基準日為6月7日。

來億去年受品牌客戶調節庫存影響，合併營收280.16億元、年減10.6%，稅後純益13.09億元、年減51.7%，每股稅後純益6.26元，董事會已通過每股擬配發5元現金股利，預計5月下旬經股東會承認通過。

而隨著品牌客戶調節庫存接近尾聲，加上受惠adidas及HOKA品牌的熱銷，來億今年營運明顯回升。第1季淡季不淡，合併營收達77.71億元、年增40.7%，稅後純益8.01億元、年增12倍，每股稅後純益3.36元，第1季獲利已達去年全年的53.67%。

法人指出，來億今年受惠於Adidas及HOKA品牌訂單成長的雙引擎助攻，全年營收、獲利有望創歷史新高，其中獲利並有機會賺逾一個資本額。

來億集團成立於1987年，與多個國際知名品牌合作，專業生產各種高級休閒鞋(加硫鞋)、運動鞋(冷貼鞋)及特殊功能鞋，總部位於台中市大雅區，生產基地遍布越南、中國大陸、緬甸及印尼等地，主力產品運動鞋比重約70%，休閒鞋30%。

目前來億主要客戶包含Adidas、Converse、HOKA及UNIQLO等，為其代工休閒鞋、籃球鞋、網球鞋、慢跑鞋、潮流鞋及防水鞋等產品，集團規劃年產能達1.02億雙，去年共生產約6,000多萬雙鞋。