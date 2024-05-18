ETN趨勢導航／元大台股領航N 帶勁

台股受惠美聯準會（Fed）降息預期升溫，以及財報表現超標，本周隨美股同步創歷史高點，攻上21,000點整數關卡，追蹤台股標的為主的指數投資證券（ETN）中，元大台股領航N（020020）單周漲3.91%，拔得頭籌。

美國4月核心消費者物價指數（CPI）年增3.6%，低於前值3.8%，改寫三年新低，顯示通膨有降溫跡象，Fed於9月降息機率回升至50%，帶動美股持續走揚，台股亦步亦趨，統計集中市場單周漲549點或2.65%，連四紅，櫃買市場周線漲3.67點或1.48%，由黑翻紅。

追蹤台股標的為主的26檔ETN，逾四成打敗兩市大盤，前段班主要分布於IC設計、高股息、市值型等特色，排名前三依序為元大台股領航N、元大IC設計N、統一IC設計臺灣N，漲幅分別為3.91%、3.74%、3.67%。

至於統一價值成長30N、富邦存股雙十N 、元大ESG配息N、富邦蘋果正二N 、元大ESG高股息N、統一特選台灣5GN 、富邦行動通訊N等，單周漲幅在2.74%至3.35%不等。