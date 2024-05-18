ETN趨勢導航／元大台股領航N 帶勁
台股受惠美聯準會（Fed）降息預期升溫，以及財報表現超標，本周隨美股同步創歷史高點，攻上21,000點整數關卡，追蹤台股標的為主的指數投資證券（ETN）中，元大台股領航N（020020）單周漲3.91%，拔得頭籌。
美國4月核心消費者物價指數（CPI）年增3.6%，低於前值3.8%，改寫三年新低，顯示通膨有降溫跡象，Fed於9月降息機率回升至50%，帶動美股持續走揚，台股亦步亦趨，統計集中市場單周漲549點或2.65%，連四紅，櫃買市場周線漲3.67點或1.48%，由黑翻紅。
追蹤台股標的為主的26檔ETN，逾四成打敗兩市大盤，前段班主要分布於IC設計、高股息、市值型等特色，排名前三依序為元大台股領航N、元大IC設計N、統一IC設計臺灣N，漲幅分別為3.91%、3.74%、3.67%。
至於統一價值成長30N、富邦存股雙十N 、元大ESG配息N、富邦蘋果正二N 、元大ESG高股息N、統一特選台灣5GN 、富邦行動通訊N等，單周漲幅在2.74%至3.35%不等。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言