就市論勢／AI、先進封裝、設備 聚光

盤面分析

520總統就職將至，昨（17）日盤面出現膠著，終場指數跌45點收21,258點；本周台股多方強力上攻，周線漲549點，漲幅2.6%，周線連四紅。

三大法人方面，本周內外資攜手回補，三大法人合計買超1,333.2億元。其中外資大舉買超1,143.6億元，為去年11月20日以來單周回補再度突破千億元紀錄；投信與自營商分別加碼162.7億、26.7億元；加計本周，外資連續買超周數推進至第四周，投信更是連續11周站在買方。

回顧2016年總統就職典禮以來，加權指數大漲破萬點，漲幅161.4%，帶動台股市值八年來躍增44兆來到67.9兆元，增幅183.4%。

自生成式AI問世後，相關台股供應鏈成為要角，成為新一波推升台股大漲動能，且半導體產業也重新回到成長軌道。市場需求快速攀升，激勵以半導體產業為主的台股表現亮眼，不僅近日屢屢刷新歷史高點，今年來在全球主要指數中表現亦居前段班。

投資建議

下周包括520、輝達財報等，都將左右台股投資情緒；6月的台北Computex展、蘋果WWDC等題材也開始發酵，吸引資金持續關注AI相關題材，科技股表現再度強勢。另外，政策做多題材同步受市場關注，可留意長期推動的相關政策概念股。

從技術面看，加權指數在電子、金融、傳產輪漲帶動下，頻頻刷新歷史新高，大盤不僅站穩21,000點、短中長天期均線之上，並沿著5日線緩步上攻，多方態勢強勢。

統計近三次520總統就職典禮後台股表現，大盤在後一個月、後一季上漲機率高，建議聚焦AI及先進封裝，可伺機加碼半導體封測、測試介面、設備等，並挑選具有成長性之產業或個股。