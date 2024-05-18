一周熱門零股／廣達、元大台灣50 進十強

台股昨（17）日開小高後隨即震盪，市場在520總統就職前傾向觀望，台股日前頻創新高，廣達（2382）、元大台灣50入榜本周零股交易前十強。

根據CMoney統計本周熱門零股交易前十強標的依序為：國泰永續高股息、台積電、長榮、鴻海、陽明、復華台灣科技優息、群益台灣精選高息、廣達、元大台灣50、元大台灣價值高息，十檔標的交易量252萬至882萬股不等。

國泰永續高股息本周衝上零股交易排行第一名，擠下上周冠軍鴻海。國泰投信官網宣布，國泰永續高股息第2季每單位配發0.51元，優於第1季的0.4元，受益人數超過126萬人，由於除息日為昨日，不少投資人紛紛搶進。

廣達、元大台灣50入榜本周零股交易前十強，其餘八檔不變。

廣達在法說會後，因受惠下半年人工智慧（AI）成長動能加速，有望持續至明年，多家外資證券持續正向看待，紛紛給予「優於大盤」或「買進」評等，並調高目標價，上調範圍大約在337元至360元。