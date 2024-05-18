一周熱門零股／廣達、元大台灣50 進十強

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

台股昨（17）日開小高後隨即震盪，市場在520總統就職前傾向觀望，台股日前頻創新高，廣達（2382）、元大台灣50入榜本周零股交易前十強。

根據CMoney統計本周熱門零股交易前十強標的依序為：國泰永續高股息、台積電、長榮、鴻海、陽明、復華台灣科技優息、群益台灣精選高息、廣達、元大台灣50、元大台灣價值高息，十檔標的交易量252萬至882萬股不等。

國泰永續高股息本周衝上零股交易排行第一名，擠下上周冠軍鴻海。國泰投信官網宣布，國泰永續高股息第2季每單位配發0.51元，優於第1季的0.4元，受益人數超過126萬人，由於除息日為昨日，不少投資人紛紛搶進。

廣達、元大台灣50入榜本周零股交易前十強，其餘八檔不變。

廣達在法說會後，因受惠下半年人工智慧（AI）成長動能加速，有望持續至明年，多家外資證券持續正向看待，紛紛給予「優於大盤」或「買進」評等，並調高目標價，上調範圍大約在337元至360元。

延伸閱讀

台股收2萬1258點 蔡英文執政8年指數漲1.6倍

張菲也買鴻海（2317）股票！網看成本價試算 羨慕喊：賺爛了

廣達目標價 喊到360元

輝達 GB200 何時登場？廣達楊麒令將現身、有望揭新市況

相關新聞

台積領頭 台股8年漲1.6倍

台股昨（十七）日迎來總統蔡英文執政的最後交易日，加權股價指數以二萬一千二百五十八點收盤，八年來指數漲點超過一萬三千點，上...

台股周線連四紅 買盤追價力道暫歇 錢進中小股

美股三大指數再創歷史新高，激勵台股多頭信心，使昨（17）日早盤指數開漲，不過隨台積電翻黑，且市場追價買盤力道暫歇，指數迅...

一周熱門零股／廣達、元大台灣50 進十強

台股昨（17）日開小高後隨即震盪，市場在520總統就職前傾向觀望，台股日前頻創新高，廣達（2382）、元大台灣50入榜本...

就市論勢／AI、先進封裝、設備 聚光

520總統就職將至，昨（17）日盤面出現膠著，終場指數跌45點收21,258點；本周台股多方強力上攻，周線漲549點，漲幅2.6%，周線連四紅。

ETN趨勢導航／元大台股領航N 帶勁

台股受惠美聯準會（Fed）降息預期升溫，以及財報表現超標，本周隨美股同步創歷史高點，攻上21,000點整數關卡，追蹤台股...

5月來7名主管共申讓5250張持股 聯電：繳稅需求

聯電5月以來累計有7名主管申讓持股，預計轉讓股數合計達5250張。聯電表示，主要是因繳稅需求

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。