全體券商前4月大賺333.05億元 年增69.47%
台股頻創新高，成交量能放大，券商獲利大豐收。根據證交所統計，今年前4月，全體證券商稅後淨利新台幣333.05億元，較去年同期大幅成長69.47%。
不過4月台股上沖下洗，全體證券商4月稅後純益69.89億元，比起3月高點衰退30.77%。
證交所說明，券商4月獲利較3月衰退，一方面是台股量能有微縮，4月份大盤總成交值約8.906兆元，較3月減少10.96%，券商的經紀手續費收入跟著下滑；二方面，4月份自營的出售證券損失及證券評價損失較多，證券商4月自營業務淨利較3月衰退約48.32%。
但如果以今年前4月累積數字來看，證券商經紀手續費收入因大盤總成交值增加而較去年同期成長；自營的出售證券利益及證券評價利益也較多，券商自營業務淨利較去年同期成長約68.04%；承銷業務淨利也較去年同期成長約43.8%。
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