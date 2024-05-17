蔡政府執政台股上漲1.6倍 竟有264檔個股沒漲到

台股17日結束520總統就職前最後一個交易日，蔡政府上任以來，台股大漲13162.49點，漲幅達162.58%，不過根據統計，其中上市櫃合計共有264檔個股呈現下跌，1,233檔呈現上漲，而僅有可成（2474）1檔8年來以平盤作收，而下跌之中以大略-KY（4804）跌幅最重，跌幅達96.69%。

台股今日520前最後一個交易日大盤呈現休息，早盤以21346.75點開出，盤中震盪，終場收在21258.47點，下跌45.79點，跌幅0.21%，權值股多數拉回休息，台積電、聯發科、鴻海等皆有小幅度下跌，盤面上以520行情概念股表現較為撐盤，生技、軍工等部分個股股價勁揚。

根據統計蔡政府執政期間，跌幅最重的個股前10依序為，大略-KY、淘帝-KY、網家、浩鼎、昇華、利勤、如興、勝悅-KY、金麗-KY、大地-KY。10到20名則是佰研、智晶、永冠-KY、華盈、精華、霹靂、廣華-KY、碩禾、聯亞、為升。

在前20名中以傳產占大多數，共有三檔生技股、兩檔汽車股、兩檔文創股、兩檔紡織股、兩檔貿易百貨、一檔塑膠、一檔其他、一檔電機股、一檔觀光股，而電子股的部分則是有，兩檔光電股、兩檔網通股、一檔電子零組件股。