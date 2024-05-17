台股站上21,000點後該怎麼買？法人教你這樣做

台股大盤站穩21,000點、短中長天期均線之上，並且沿著5日均線緩步上攻，多方態勢強勢，下周就是總統就職典禮，到底投資人如果要繼續買，標的怎麼選？或是該先「停看聽」觀望一下？有法人坦言，先等520談話後的反應再找買點，也有法人表示，布局標的可以低位階的塑化股、具殖利率題材的金融股、有基本面的AI股等為優選。

台股今年來上漲3,327.66點，漲幅18.56%，漲幅居全球第二；統計自2016年總統就職典禮以來，台股大盤指數大漲13,127點，漲幅161.44%，帶動市值8年來躍增44兆元，增達67.9兆元，增幅183.41%。

台股在16日盤中曾寫下21,515.52點的歷史新高，17日收在21,258.47點，下跌45.79點，主要是因520前漲高，市場出現觀望所造成，但是櫃買市場表現仍然強勢，證券分析師簡伯儀認為台股多方格局仍在，後續可偏多操作，但是空手者也不用躁進，多方靜待520的總統談話後再說。

簡伯儀表示，包括大盤指數站上各均線、技術面、量價結構、資金面等都有利多頭，但是可以先留意520的總統談話內容，觀察政策方向之後，再決定要買什麼？及進場的時點。

證券分析師張陳浩認為，包括美股的走勢、新台幣匯率將是牽動台股兩大觀察要點，近期台股持續創高，主要是新台幣升值的表現太強，且市場對美國FED降息的時間點可能延至9月也開始有共識，在預期債券殖利率到頂的情況下，出現賣債券買股票的情況，因此預期美股行情不會大反轉，美股也在持續的創高中。

張陳浩說，較讓人擔憂的是，如果美國股市一路上漲不拉回，到了美國選舉結束後，會不會出現泡沫？到時恐也會連動台股的表現，但目前還看不出來，所以在操作上，首選低位階的族群，例如塑化股，包括國喬（1312）、台苯、台達化等可以留，以國喬來說，第1季及4月營收都不，有利差擴大的利多題材。

張陳浩表示，殖利率也是一個題材，在520之後到9月降息前，金融股具有利益回沖及投資效益、殖利率等題材，有壽險的金控股例如新光金、國泰金、富邦金、開發金、有殖利率題材的玉山金、併購題材的台新金等，都可以留意。

航運股的殖利率題材也是一個可以關注的重點，張陳浩說，在除息前可望出現一波行情，貨櫃股長榮、陽明、萬海，散裝的新興、裕民、慧洋-KY等都有機會，還有一檔也具有殖利率題材，就是特殊鋼的榮剛。

PGIM保德信科技島基金經理人黃新迪表示，從技術面來看，加權指數在電子、金融、傳產輪漲帶動下，指數頻頻刷新歷史新高，大盤不僅站穩21,000點、短中長天期均線之上，並沿著5日均線緩步上攻，多方態勢強勢，且統計近三次520總統就職典禮後台股表現，大盤在後一個月、後一季上漲機率高，建議聚焦AI及先進封裝，可伺機加碼半導體封測、測試介面、設備等，並挑選具有成長性之產業或個股。