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蔡政府期間台股上漲1.6倍 這檔最給力上漲4倍貢獻指數逾5000點

經濟日報／ 記者徐牧民／台北即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料庫。
台股示意圖。圖／聯合報系資料庫。

下周一即將迎來520總統就職，大盤昨日創下新紀錄後，17日小跌收在21258.47點，根據統計，台股從蔡英文總統就職以來，總共上漲162.58%，台積電（2330）股價同樣創下歷史新高價，漲幅超過4倍，上漲686.5元，貢獻大盤點數超過5千點。

台股近來漲勢猛烈，昨天盤中一度來到21515.52點，改寫歷史新高，520前最後一個交易日大盤呈現休息，早盤以21346.75點開出，盤中震盪，終場收在21258.47點，下跌45.79點，跌幅0.21%，統計蔡英文總統上任以來，台股大漲上漲13162.49點，漲幅達到162.58%。

台股2024年至今上漲3327.66點，漲幅18.56％，蔡總統上任來，以5月19日收盤8095.98點計算，2016年上漲1157.52點，漲幅14.29%，而歷年來2023年因AI炫風席捲全球，多檔個股受到拉抬，帶動台股大漲上漲3793.12點，漲幅26.83%。

其次依序為2021年上漲3486.31點，漲幅23.66%，2019年上漲2269.73點，漲幅23.33%，2020年上漲2735.39點，漲幅22.08％，2017年上漲1389.36點，漲幅15.01%，而2018年、2020年則是下跌，2018年下跌915.45點，跌幅8.6%，2022年則是遇到疫情，大盤整年重挫4081.15點，跌幅22.4%。

台積電今日終場收在835元，下跌6元，觀察權王8年來走勢，從2016年5月19日的148.5元計算至今，共計上漲上漲686.5元，漲幅達462.28%，其中2020年大漲199元，漲幅達到60.12%，而今年同樣漲勢強勁，上漲242元，漲幅40.81%。

台積電 台股

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