2016年總統就職以來 台股指數大漲13,127點市值增44兆

台股17日收在21,258.47點，下跌45.79點，本周指數上漲549.63點，在多頭行情強勢下，台股今年來漲幅居全球第二，統計自2016年總統就職典禮以來，大盤指數大漲13,127點，漲幅161.44%，帶動台股市值8年躍增44兆元，增達67.9兆元，增幅183.41%。

520總統就職將至，17日台股盤面出現膠著，終場指數下跌45.79點，跌幅0.21%，收21,258.47點，本周台股多方仍強力上攻，周線大漲549.63點，漲幅2.65%，周線連4紅，平均日均量4,736.89億元。

三大法人方面，本周內外資攜手回補，三大法人合計買超1,333.2億元，其中外資大舉買超1,143.69億元，為去年11月20日以來單周回補再度突破千億元紀錄，投信與自營商分別加碼162.79億元、26.73億元；加計本周，外資連續買超周數推進至第4周，投信更是連續11周站在買方。

統計自2016年總統就職典禮以來，加權指數大漲13,127.21點，漲幅高達161.44%，帶動台股市值8年來躍增44兆元，來到67.9兆元，增幅183.41%；若僅看晶圓龍頭大廠台積電（2330）同期間表現，股價暴漲686.5元，漲幅高達462.29%。

PGIM保德信科技島基金經理人黃新迪指出，自生成式AI問世後，相關台股供應鏈成為股市要角，成為新一波推升台股指數大漲的動能，半導體產也重新回到成長軌道，在市場需求快速攀升之下，激勵以半導體產業為主的台股表現亮眼，不僅近日屢屢刷新歷史高點，今年來在全球主要指數中，台股漲幅高達18.56%，僅次於美股費城半導體指數的20.17%，名列第二強。

黃新迪分析，台股這波有基之彈，也建立在良好的企業獲利表現，受惠於金融、電子獲利強勁，今年第1季台股整體獲利8732.8億，年增率高達45.4%，其中上市企業整體獲利8,190.6億元，年增 47.5%；若從獲利成長角度分析，首季EPS年增超過100%的族群，包括零售252.25%、運輸199.12%、IC通路115.29%、PC相關111.67%。

黃新迪認為，下周包括520、輝達財報等都將左右台股投資情緒，6月的台北Computex展、蘋果WWDC等題材也開始發酵，吸引市場資金持續關注AI相關題材，科技股表現再度強勢；另外，政策作多題材同步受到市場關注，可留意長期推動的相關政策概念股。

黃新迪表示，從技術面來看，加權指數在電子、金融、傳產輪漲帶動下，指數頻頻刷新歷史新高，大盤不僅站穩21,000點、短中長天期均線之上，並沿著5日均線緩步上攻，多方態勢強勢，且統計近三次520總統就職典禮後台股表現，大盤在後一個月、後一季上漲機率高，建議聚焦AI及先進封裝，可伺機加碼半導體封測、測試介面、設備等，並挑選具有成長性之產業或個股。