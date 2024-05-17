法人看好下半年迎接AI PC商機 受惠個股有這些

台北股市16日盤中創新高、17日多頭休兵，投信法人認為台股持續火熱，因為AI題材依舊有商機，焦點議題包括台積電3奈米持續火熱、聯發科宣布將積極與輝達合作推出AI PC處理器、鴻海則在法說會被外資看好第2季電動車與AI市場等好消息，大廠紛紛交出亮眼表現。

國泰投信指出，半導體產業去庫存已告一段落，加上15日美國4月消費者物價指數CPI釋出通膨降溫訊號，激勵美股四大指數走高，消弭外界對美國聯準會Fed今年可能會升息的疑慮，全球半導體業正要迎來AI PC無限商機，下半年可望迎來更強新氣象。

美國日前宣布對中國提高電動車、半導體等產業的關稅，是否升級成貿易戰仍有很大未知數。法人表示，美國提高關稅為全球半導體供應鏈投下震撼彈，加速產業鏈去「中」化，原先投入中國的訂單可能被轉出，由具有先進半導體技術的台、韓、日接手；他們認為，台廠很有機會成為受益者，技術相對成熟的晶片代工廠訂單量會在年中開始湧現。

國泰台灣高股息基金經理人梁恩溢指出，「AI產業分工精細且環環相扣，這個市場就是大者恆大，製程技術的熟練程度是成為業界龍頭的關鍵」，台灣在AI題材上有絕對優勢，例如晶片代工有台積電、鴻海等績優股，IC設計有聯發科，散熱則有奇鋐。