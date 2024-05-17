快訊

不只被毆打虐待…2000名脫北女遭「緩慢處決」！北韓殘忍手段曝光

右手遭絞肉機夾住！高雄赤鬼牛排女員工臉色蒼白 人和機器一起送醫

法人看好下半年迎接AI PC商機 受惠個股有這些

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
法人看好下半年迎接AI PC商機 。圖／聯合報系資料照片
法人看好下半年迎接AI PC商機 。圖／聯合報系資料照片

台北股市16日盤中創新高、17日多頭休兵，投信法人認為台股持續火熱，因為AI題材依舊有商機，焦點議題包括台積電3奈米持續火熱、聯發科宣布將積極與輝達合作推出AI PC處理器、鴻海則在法說會被外資看好第2季電動車與AI市場等好消息，大廠紛紛交出亮眼表現。

國泰投信指出，半導體產業去庫存已告一段落，加上15日美國4月消費者物價指數CPI釋出通膨降溫訊號，激勵美股四大指數走高，消弭外界對美國聯準會Fed今年可能會升息的疑慮，全球半導體業正要迎來AI PC無限商機，下半年可望迎來更強新氣象。

美國日前宣布對中國提高電動車、半導體等產業的關稅，是否升級成貿易戰仍有很大未知數。法人表示，美國提高關稅為全球半導體供應鏈投下震撼彈，加速產業鏈去「中」化，原先投入中國的訂單可能被轉出，由具有先進半導體技術的台、韓、日接手；他們認為，台廠很有機會成為受益者，技術相對成熟的晶片代工廠訂單量會在年中開始湧現。

國泰台灣高股息基金經理人梁恩溢指出，「AI產業分工精細且環環相扣，這個市場就是大者恆大，製程技術的熟練程度是成為業界龍頭的關鍵」，台灣在AI題材上有絕對優勢，例如晶片代工有台積電、鴻海等績優股，IC設計有聯發科，散熱則有奇鋐。

AI 半導體 美國聯準會

延伸閱讀

台積電在美國設廠狀況多！外媒爆最糟打算

電氣化投資金額增至10兆日圓！Honda計畫2030年前推出7款全新電動車

台積電股價漲勢 遇UCITS規定挑戰！基金經理人尋找AI新星股

張菲也買鴻海（2317）股票！網看成本價試算 羨慕喊：賺爛了

相關新聞

蔡英文執政八年台股業績分析師說讚 AI大趨勢萬事具備最怕欠這東風

17日是總統蔡英文執政的台股最後交易日，加權股價指數以2萬1258點收盤，8年來指數漲點超過1萬3千點，加權股價指數與上...

台股收2萬1258點 蔡英文執政8年指數漲1.6倍

今天是總統蔡英文任內台股最後一個交易日，集中市場加權股價指數以2萬1258點作收，小跌45點，成交量4155億元。蔡英文...

權值股疲軟 台股下跌45點收21,258點 台積電跌6元收835元

台股17日終場指數收盤下跌45.79點，收盤指數21,258.47點，成交量4,155.79億元。台積電（2330）及鴻...

蔡政府期間台股上漲1.6倍 這檔最給力上漲4倍貢獻指數逾5000點

下周一即將迎來520總統就職，大盤昨日創下新紀錄後，17日小跌收在21258.47點，根據統計，台股從蔡英文總統就職以來...

2016年總統就職以來 台股指數大漲13,127點市值增44兆

台股17日收在21,258.47點，下跌45.79點，本周指數上漲549.63點，在多頭行情強勢下，台股今年來漲幅居全球...

法人看好下半年迎接AI PC商機 受惠個股有這些

台北股市16日盤中創新高、17日多頭休兵，投信法人認為台股持續火熱，因為AI題材依舊有商機，焦點議題包括台積電3奈米持續...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。