近三個月上海A 股指數漲近10% 帶動A 股題材續揚

根據統計，近三個月上海A股指數報酬率漲幅為9.7%、MSCI中國指數為18.8%，遠超過MSCI世界指數的4.7%，加上受惠於MSCI季度審查於5月15日公布後，廣受關注的MSCI全球市場股票指數增加42檔股票，其中包括八檔中國A股市場標的，擬將於5月31日收盤後生效，這項消息挹注A股近期走勢續揚，更有助帶動科技業、家電業、鋼鐵業及能源業等題材續航。

觀察最近港股走揚帶動陸股看俏，A股市場技術線型從熊市轉牛市。目前A股估值低於平均值，加上中國國務院4月中頒布新「國九條」政策挹注，以及中國證監會公布了五項資本市場對港合作措施支持市場提振，對於A股市場貢獻出資金流入的機會，看好A股市場走勢向上，更看好相關投資題材如兆豐中國A股基金的後續表現。

兆豐中國A股基金研究團隊指出，近幾年中國A股市場在多空震盪下盤旋，最近在科技股領升帶動下，近一個月MSCI中國指數報酬率漲幅高達12.7%，市場籌碼面轉為正面樂觀態勢。另外，觀察中國A股市場在第1季基數較高下，第2季增長連續可能趨緩，不過，受惠於中國國務院新「國九條」政策後，產業市場將持續關注這九項新措施的執行進程，以及對產業與景氣發揮的正向影響力。

兆豐中國A股基金研究團隊表示，未來幾個月的美國經濟成長與通脹數據亦將為潛在影響因素，在中國經濟成長預期改善下，估計全球市場資金再度簇擁A股市場，有助中國內需相關題材的修復行情。當前A股市場估值較具成長力及吸金力的產業，如原物料、通訊服務、家電用品等產業，可望隨行情轉佳而挹注走勢續揚，部分A股核心資產更有機會成為現階段籌碼進場主軸。

兆豐投信表示，建議投資人選擇中國A股基金或相關投資題材時，不妨多留意成分股的條件，以及配置的產業領域所延伸的影響或差異，建議相對積極納入具有成長性題材、產業漲升空間題材、政策利多題材等標的，採取定期定額或分批加碼進場的策略，較有利資產配置的長期表現空間。