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台股下跌45點 三大法人買超93.79億元

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照
台股示意圖。圖／聯合報系資料照

台股17日震盪，早盤以21346.75點開出，終場收在21258.47點，下跌45.79點，跌幅0.21%，成交量4155.79億元，三大法人買超93.79億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超14.88億元，投信買超70.86億元，自營商買超（合計）8.04億元，其中自營商（自行買賣）買超26.01億元，自營商（避險）賣超17.97億元。

台股520前最後一個交易日，盤面上以受惠520行情的族群表現撐盤，其中包含生技、軍工等個股都有不錯的漲幅，而權王台積電（2330）則小幅下跌，早盤以848元開出，終場收在835元，下跌6元，跌幅0.71%，成交量26,172張。

台股 自營商

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