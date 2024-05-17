蔡英文執政八年台股業績分析師說讚 AI大趨勢萬事具備最怕欠這東風

17日是總統蔡英文執政的台股最後交易日，加權股價指數以2萬1258點收盤，8年來指數漲點超過1萬3千點，加權股價指數與上市公司市值漲幅居亞洲之冠，在全球主要市場中也是名列前茅，分析師認為，美中貿易戰及COVID-19疫情挑戰，台灣在經濟及投資政策上的決策沒有失誤，成就台股的亮眼表現。

分析師指出，投資人在股市裡就是要賺錢，因此撇開 政治來看，台股這8年來整體架構上就是價量齊揚，締造很多紀錄，例如終於翻越12682這座山頭；台積電變成護國神山，並延伸出護國群山；指數終於衝破2萬點整數大關；個股股價還曾看到6000元；同時出現十多檔千金股；重電股翻身；史上首度出現航海王等等。

還有分析師表示，台股在突破1萬2千點的歷史障礙後，股價持續創高，持續吸引資金進場，價的強勢帶動量能；價的部分可以歸功於國際股市，台股就是跟著國際股市走，不代表跟台灣本身有一定的關係，但是在量能的部分，就是自己的努力了。

分析師舉例，當沖減稅等政策可刺激量能，ETF的大量成長對量能也有貢獻，雖然ETF是兩面刃，但近幾年來，散戶投注於ETF的量能，確實是非常大幅度的成長，共同基金的成長也很明顯；持開放態度的政策，對資本市場而言是有好處的，

台股基本面表現優異，是支撐台股股價的重要因素，分析師指出，上市櫃公司獲利才是實力。2016年上市櫃公司獲利1.88兆元，2017年至2019年在1.98至2.19兆元之間，2020年增至2.46兆元，2021年、2022年均突破4兆元，2023年些微下滑至3.79兆元，有如此實績的支持，自然不會虧待股價。

外資機構分析師看台股，美中貿易戰時，美國推出友岸外包政策，資金撒出中國，蔡政府有掌握到機會，釋出友善政策引回資金，是助漲台股很重要的因素。

不過，台股的漲勢，絕大多數是來自台積電的貢獻，台股經常上演台積電一個人的武林，有分析師認為，這是制度使然，因為台股是「加權股價指數」，台積電是最大權植股，台積電漲跌對大盤影響就會最大，台積電市值占大盤比重31.78％，第二名是鴻海的3.35％，台積電占比就是獨一無二的存在，這是機制上的必然。

不過，有分析師認為這確實是隱憂，台股資金在產業的分布上集中度太高，是不得不關注的現象，產業集中度過高不利於分散風險，太偏重科技類產業就像營養不均衡，台積電到哪裡設廠，哪裡房價物價就瘋漲。

除了產業過度集中隱外，缺電問題則是未來可能面對的硬傷，分析師擔心的是，蔡政策似乎沒有意識到AI大趨勢對於電力的需求到底有多大，連天然氣豐沛也有核電的美國，在盤算其國內電力供應能力後，都已在擔心他們會缺電了，台灣卻還渾然不擔心電力供應短缺的危機就在眼前。