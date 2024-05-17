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520前陷觀望 台股跌45點收21258點、週線連4紅

中央社／ 台北17日電

台股連4天創歷史新高後今天呈現拉回整理，電子權值股休息，資金轉進營建及生技族群，終場指數下跌45.79點，收在21258.47點，跌幅0.21%，成交金額新台幣4155.79億元；台股週線上漲549.63點，週線連4紅。

電子類股指數今天下跌0.36%，成交比重約60%；金融類股指數終場漲0.57%，營建類股上揚1.42%，生技類股漲2.79%，航運類股指數下滑1.93%。

電子族群漲多拉回，晶圓代工廠台積電終場下跌0.71%，收835元，守住5日線831元。鴻海跌0.87%，收170元；高價IC設計股聯發科下挫2.1%，以1165元作收。

520總統就職倒數，軍工股獲資金青睞，雷虎終場勁揚5.3%，收81.5元；漢翔上漲3.05%，收57.4元。生技股保瑞大漲7.96%，收在800元；藥華藥衝上408.5元，漲幅5.28%。

機器人概念股所羅門午盤奔漲停132元至終場，成交量5.94萬張；廣明、佳能分別上揚3.72%、2.31%。

國泰證期顧問處經理蔡明翰接受中央社記者電訪指出，下週美國科技股輝達（NVIDIA）將公布財報，短時間市場追價意願明顯降低，呈現震盪整理格局。

晶圓代工廠 生技族群

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