權值股疲軟 台股下跌45點收21,258點 台積電跌6元收835元

台股17日終場指數收盤下跌45.79點，收盤指數21,258.47點，成交量4,155.79億元。台積電（2330）及鴻海（2317）等權值股走勢疲軟拉低盤勢；台積電收盤下跌6元，收盤價835元。

今日成交金額大且上揚者，包括：廣達（2382）、技嘉（2376）、矽統（2363）、藥華藥（6446）、所羅門（2359）、志聖（2467）、台光電（2383）、保瑞（6472）、世紀鋼（9958）、美時（1795）、安國（8054）及一詮（2486）。成交金額大且股價疲軟者，包括：長榮、陽明、上詮、華晶科、華碩、南亞科、神盾、皇昌、瑞昱、神達、先進光、威剛、裕民、力積電及圓剛。

第一金投顧表示，美國4月通膨下滑，美債殖利率及美元回落，美國4月通膨數據回落，台灣類股輪動速度加快，後續資金有望回歸 AI 族群，主要因下周四 NVIDIA 財報、以及6月登場的 COMPUTEX 展，屆時AI及景氣復甦相關，包括IC 設計、記憶體、面板、手機、PC/NB及 Server 組裝皆受到矚目。傳產股短線持續關注航運股、營建股、餐飲、貿易百貨及金融相關族群。選股上，回歸基本面，尋找高成⻑型、高殖利率保護的個股，大型股找低基期AI權值股，中小型股留意具成⻑潛力、虧轉盈等轉機股，漲多個股可等待拉回再作⻑線布局，操作上，嚴控資金持股水位、慎防修正風險。