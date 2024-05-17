聽新聞
test
0:00 / 0:00
權值股疲軟 台股下跌45點收21,258點 台積電跌6元收835元
台股17日終場指數收盤下跌45.79點，收盤指數21,258.47點，成交量4,155.79億元。台積電（2330）及鴻海（2317）等權值股走勢疲軟拉低盤勢；台積電收盤下跌6元，收盤價835元。
今日成交金額大且上揚者，包括：廣達（2382）、技嘉（2376）、矽統（2363）、藥華藥（6446）、所羅門（2359）、志聖（2467）、台光電（2383）、保瑞（6472）、世紀鋼（9958）、美時（1795）、安國（8054）及一詮（2486）。成交金額大且股價疲軟者，包括：長榮、陽明、上詮、華晶科、華碩、南亞科、神盾、皇昌、瑞昱、神達、先進光、威剛、裕民、力積電及圓剛。
第一金投顧表示，美國4月通膨下滑，美債殖利率及美元回落，美國4月通膨數據回落，台灣類股輪動速度加快，後續資金有望回歸 AI 族群，主要因下周四 NVIDIA 財報、以及6月登場的 COMPUTEX 展，屆時AI及景氣復甦相關，包括IC 設計、記憶體、面板、手機、PC/NB及 Server 組裝皆受到矚目。傳產股短線持續關注航運股、營建股、餐飲、貿易百貨及金融相關族群。選股上，回歸基本面，尋找高成⻑型、高殖利率保護的個股，大型股找低基期AI權值股，中小型股留意具成⻑潛力、虧轉盈等轉機股，漲多個股可等待拉回再作⻑線布局，操作上，嚴控資金持股水位、慎防修正風險。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言