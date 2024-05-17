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電子弱勢生技撐盤 台股震盪翻黑21300點暫失守

中央社／ 台北17日電

台股今天呈現高檔震盪、量縮整理格局，520總統就職前市場觀望氣氛轉濃，電子權值股休息，機器人概念股開高走低，受惠政策的軍工及生技股撐盤，航運熄火，指數盤中翻黑失守21300點。

至11時15分左右，台股加權指數達到21223點，下跌80點，成交值新台幣2486億元；電子、航運類股下跌，金融、生技類股相對強勢。

晶圓代工廠台積電早盤最高達到848元，隨後拉回翻黑，最低觸836元、跌幅0.59%；鴻海下挫超過2%，盤中最低167元。

人工智慧（AI）概念股在AI PC題材支撐下，廣達、技嘉盤中漲逾2%，英業達、和碩漲幅約1%。

機器人概念股佳能早盤漲逾5%衝上59.4元，隨後降溫翻黑，下跌約2%；華晶科下挫逾5%。所羅門維持強勢表現，漲逾1%。

520總統就職倒數，軍工股再度成為短多焦點，雷虎盤中勁揚逾4%，漢翔漲幅超過2%，亞航漲逾1%。生技類股藥華藥與生達飆半根漲停，保瑞、科研漲逾4%。

概念股 生技類股

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