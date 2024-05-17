520前最後一個交易日 生技股齊揚 藥華藥再衝高大漲

17日為520總統就職日前最後一個交易日，生醫指數盤中大漲超過2%，藥華藥（6446）再度大漲上衝，一度上漲至418.5元，盤中漲幅逾7%；保瑞（6472）、生達（1720）上漲超過5%，科妍（1786）、美時（1795）、晉宏漲幅3~4%。泰福-KY（6541）則因淨值低於股本二分之一，將自20日起打入全額交割，今股價摜入跌停板。

520行情推動生醫族群股價翻揚，藥華藥15日舉行第1季法說會，公司表示，今年營收成長力道有機會優於去年。藥華藥指出，旗下治療真性紅血球增多症（PV）新藥Ropeginterferon alfa-2b（簡稱Ropeg, 即P1101）全球銷售持續成長，美國市場4月營收有雙位數成長，成長速度加快。日本市場自2023年中上市後每月營收穩定成長， 今年4月更顯著滾動提升，創下出貨新高。

藥華藥補充，日本團隊樂觀看待今年營運，因Ropeg已納入健保給付，如此可降低病患自付額的負擔，非常有助於提升病人數及拓展市場。

在擴展全球布局方面，近期已送出巴西及哥倫比亞的PV藥證申請，公司已用專案進口的方式出貨至哥倫比亞，也預計今年取得中國大陸、新加坡及馬來西亞的PV藥證，進軍中國大陸及東南亞市場。Ropeg如今年獲中國大陸PV藥證後，將成為中國大陸唯一核准用於PV的藥物。

此外，藥華藥也計劃與國際藥廠合作將Ropeg引進加拿大，預計今年於加拿大申請Ropeg的PV藥證、明年申請第二適應症─原發性血小板過多症（ET）藥證。近期董事會已通過Ropeg於加拿大經銷、授權事宜之條件書，將在正式簽約後再行公告。

藥華藥首季合併營收16.53億元，年增86%，首季本業開始獲利，毛利率88%，季增3個百分點；營業利益1,758萬元，稅後純益3.3億元，每股純益1元。藥華藥去年第4季每股純益0.36元，去年第1季則是每股虧損2.44元，相較之下今年第1季獲利表現亮眼。