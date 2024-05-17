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總理大選開跑 靜待外資回流激勵印度股市

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
表：印度溫度計 資料來源：ICICI PRUDENTIAL 資料日期：2024/4
表：印度溫度計 資料來源：ICICI PRUDENTIAL 資料日期：2024/4

印度總理大選開跑，市場觀望情緒較濃厚，股市走勢呈現高檔震盪。瀚亞投信表示，當前正處選舉月份，經濟數據也小幅回落，但仍居長期高點，處高原震盪格局，而通膨數據持續回落，整體經濟穩健，靜待選舉結果出爐後，外資有望重新回流印股，進一步推升走勢。

根據瀚亞投資-印度溫度計最新指標顯示，2024年4月小幅回升，處「股債均衡配置區」，隨著股市評價上升，指標也逼近「加碼債券部位區」，當前投資人應合理均衡分配印度股票及債券的持有部位。

ICICI保誠資產管理表示，受惠於印度企業獲利穩健、印度經濟亮眼以及全球股市高漲，印度股市4月份多頭行情仍持續當中；印度央行利率政策會議按兵不動，顯示出對財年2025年的經濟成長持樂觀態度，市場情緒也相對高漲。

ICICI保誠資產管理指出，由於印度銀行業強勁的業務更新，類股也出現明顯地上漲，使投資人對印度金融股保持樂觀態度，資金簇擁下，激勵金融類股的走勢。

境內印度股票型基金規模最大的瀚亞印度基金經理人林庭樟表示，印度企業獲利自2023年以來呈現穩健向上格局，首季財報優於預期比例以金融與汽車產業表現較為亮眼，市場也預估印度企業獲利將逐季增長，後市行情仍值得期待。

林庭樟指出，印度總理大選開跑，結果將在6月出爐，但因市場觀望情緒濃厚，4月份PMI指數小幅回落，但仍居長期高點，整體印股盤勢呈現高檔震盪格局；今年印度股市上漲動能來自內資力量，外資則因選舉因素較保守，前四月資金呈現淨賣超現象，靜待選舉結果愈接近明朗階段，有望進一步吸引外資流入，推升走勢。

林庭樟接著說，美國通膨數據回落，提振對聯準會降息的期待，美元指數有機會回落，若有機會下跌至101水位，外資流入印度股市的動能也會較顯著；除此，受惠於食品與能源價格下跌，促成通膨數據持續回落，市場也預估今年印度央行有機會降息1碼，對股市帶來加分效果。

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