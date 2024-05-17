創新板添新兵 平和環保上市蜜月熱、盤中漲幅逾3成

創新板再添新兵，平和環保（6771）17日以每股55元掛牌上市，早盤以71.9元開高，上漲16.9元，漲幅30.72%，順利展開蜜月行情，股價開高走高，一度拉升至76.5元，上漲21.5元，漲幅39.09%。

平和環保創新板初次上市普通股股票承銷案，採全數競價拍賣方式辦理，競價拍賣股數1,700張，最低得標價格65元、最高得標價格75元、得標加權平均價格68.66元，承銷價格55元。

平和環保2006年成立，主要提供客戶廢（汙）水代處理、廢水處理藥劑及耗材製造和銷售、廢棄物清除業務及水務代操作等業務，目前代處理廢（汙）水種類，包含一般重金屬、鉻系、鎳系及氨氮四種水系。

平和環保去年營收6.09億元，稅後純益1.36億元，每股純益（EPS）4.76元；今年第1季營收1.51億元，年增1.6%，稅後純益3,106萬元，年增8.57%，每股純益（EPS）1.06元；4月營收5,239萬元，年增3.3%，累計今年前四月營收2.03億元，年增2.05%。

平和環保表示，今年代處理廢水量保持穩定，在環保法規加嚴的趨勢及子公司平和材料加入營運，有利爭取更多新客戶與新訂單，營運規模穩定成長可望同步反應在獲利表現上。

平和環保17日正式在創新板掛牌上市，早盤以71.9元開高後走高，順利展開蜜月行情，盤中漲幅34.54%。