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財部指具造市功能…當沖降稅延長 有影

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
政部次長阮清華昨日表示，當沖交易是屬於短期交易、確實有造市功能。 圖／聯合報系資料照片
政部次長阮清華昨日表示，當沖交易是屬於短期交易、確實有造市功能。 圖／聯合報系資料照片

當沖降稅延長有影，財政部次長阮清華昨（16）日表示，當沖交易是屬於短期交易、確實有造市功能，財政部除了會蒐集其他國家做法，也會參考金管會意見，預計近期內就會決策。

立法院是在2017年修正通過當沖降稅修法，將當沖證交稅率自千分之3降至千分之1.5，並自當年4月28日起實施，為期一年至2018年4月27日，屆期後修法延長三年八個月至2021年底，2021年屆期前又再次修法延長三年，今年底就要屆期。

阮清華昨日出席立法院財政委員會備詢，國民黨立委林德福關注當沖降稅是否延長，以及財政部是否有相關評估。

阮清華表示，當沖降稅與金融營業稅是否調降，財政部一直在與金管會溝通。當沖降稅方面，他表示，股市有長期與短期交易，若只有短期，股市也無法活絡，而當沖交易屬於短期交易、有造市功能，當沖降稅會助漲也會助跌，財政部正蒐集其他國家做法、也會參考金管會意見，「近期內就會決策」。

據了解，金管會的稅式支出評估方案報告已送到財政部，並建議當沖降稅延長五年，不過由於各界意見眾多，包括朝野立委都有提出建議、甚至還有觀察到散戶虧損等疑慮，財政部正在審慎評估。

財部官員表示，520內閣交接在即，新的金管會主委上任後，兩部會還會再對接，雖然這個立法院會期已延會至7月中旬，但可能還來不及趕在本會期提出。

金管會今年2月提出當沖降稅實施成效評估報告指出，延長當沖降稅以來，證券市場當沖占比及整體市場成交值均有增加。

第二次延長降稅至去年底，集中市場及櫃買市場的股票當沖占比分別為40.11％及45.67％，均高於第一次延長降稅兩市場占比分別為36.39％及39.62％。

在第二次延長降稅至去年底，集中及櫃買市場合計日均成交值3,304.72億元，相較第一次延長降稅的2,697.95億元、增加22％，更較當沖降稅第一年日均成交值1,544.08億元，大增114％。

財政部

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