外資買股市483億…台股連五紅 續創新高

美國通膨降溫帶動美股創高，台股昨（16）日在外資大買483.7億元的史上第七高推波助瀾下，由「三王」權王台積電（2330）、股王信驊、航海王貨櫃三雄領攻，連五日上漲，大盤指數、市值締造歷史新猷。

台股4月中旬一度急殺1,591點，在外資轉賣為買下，上演V型反轉走勢；累計今年來大漲3,373點，漲幅18.8%，在全球主要股市僅次於費城半導體指數的20.8%，高於日股的16.3%。

展望後市，綜合富邦投顧董事長蕭乾祥、兆豐投顧董事長李秀利等看法，台股看回不回，現階段多頭格局未變，指數高點不預設立場，「看支撐，不看壓力」，但類股輪動速度加快，漲多股宜善設停利，適時轉戰低位階股，並留意波動風險。

美國三大指數同創歷史新高，激勵台股昨日早盤一度大漲368點至21,515點，但因電子股賣壓湧現，漲勢逐步收斂，終場漲157點收21,304點，留長上影線，成交量爆出約5,343億元，是4月22日來最大量。

三大法人同步買超520.8億元，其中外資買超483.7億元，是史上第七大、今年第三大，連五買累計買超1,294億元，今年買超金額回升至1,260億元；外資在台指期加碼空單5,007口，留倉淨空單增至8,488口。

投信賣超10.4億元，終止連23買，今年累計買超3,098億元；自營商反手回補47.6億元；八大公股券商調節73.9元，連五賣。

台股昨日盤面續創四大亮點，一是集中市場盤中及收盤指數改寫歷史新高，二是集中市場及上市櫃合計市值分別為67.7兆元、73.9兆元均為歷史新猷；三是電子股、食品股指數，各以1,109.93點、2,198.69點創史高，金融指數1,963.03點，為1990年4月28日2,001.28點後高點；四為台積電盤中最高856元與收盤價841元，及市值21.8億元，均為史上新里程碑。

千金股增至14檔，弘塑漲26元收1,000元，鈊象漲5元收998元、健策漲38元收920元，蓄勢再戰千元。