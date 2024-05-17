台股超勇…八年漲幅冠亞洲 證交所：基本面優異、資金面充沛

蔡英文總統八年任期將屆，臺灣證券交易所昨（16）日統計，台灣資本市場挾優異基本面及充沛資金動能，展現強大競爭力及韌性，過去八年台股指數及市值漲幅均居亞洲之冠，並於全球主要市場名列前茅，寫下指數締造新猷等八大亮點。

金管會、證交所表示，台灣資本市場八年來繳出亮眼成績，首先，截至昨日加權指數漲至21,304.26點，締造史上新里程碑，較2015年底上漲155.5%，2016年來表現領先全球主要證券市場；上市公司市值達67.8兆元，較2015年底增近1.8倍，較國際市場突出。

其次，2016年起陸續推出當沖降稅減半等新制，帶動日均值從2015年922億元，大幅成長3.4倍至今年前四月4,031億元，為歷年新高。外資持股市值比重由2015年底38.5%增至2024年4月底42.6%。

第三，為落實普惠金融，證交所2017年推出股票及ETF定期定額投資，2020年增加盤中零股交易，帶動開戶數已達1,277萬人，占總人口數54%，相較2015年約40%大幅成長。

再來是ETF高速成長，統計至今年第1季，台灣ETF規模較2015年成長21.3倍，優於全球成長3.3倍。至5月10日，共有159檔上市ETF，資產規模約2.5兆元，受益人數逾960萬人。

第五，證交所為孵育新創獨角獸，推出臺灣創新板結合一般板，完善新創企業多層次籌資管道；IPO上市家數也穩健成長，2023年申請上市家數近十年新高，籌資金額更寫歷史最高。

第六，打造新經濟產業聚落與新護國群山，除新增上市公司產業類別，推出強化生技產業發展策略，並持續推動數位雲端、綠能環保及生技醫療三大產業。

第七，在亞洲公司治理協會公布的CG WATCH成績逐年提升，2023年台灣在12個亞洲國家排名第三，歷年最佳。第八，成立碳交所推出國際碳權交易平台，為支持產業實現碳中和目標邁出重要一步。