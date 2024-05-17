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美股道瓊盤中首度漲破4萬點大關！創本波牛市最高點 收盤小跌38點

就市論勢／彩色電子書、生技 利多

經濟日報／ 陳釧瑤（統一奔騰基金經理人）

盤勢分析

美國聯準會主席鮑爾於5月FOMC會後記者會宣布放緩縮表速度，並強調目前美國經濟成長率3%，通膨率低於3%，無停滯性通膨可能性，因此不太可能重啟升息，降低市場對通膨降溫速度放緩和聯準會貨幣政策風險的疑慮。

最新公布美國非農就業數據顯示勞動市場出現降溫，4月CPI數據顯示通膨下滑趨勢在第1季中斷後，第2季初恢復走下坡，使市場對聯準會9月降息預期提升，投資情緒轉向正面。

以基本面看，企業獲利開始落底回升。先前科技股漲多修正，也讓評價回落。AI NB、GB200等AI新品將於6月台北國際電腦展發表，加上第3季也是科技產業傳統拉貨旺季，科技股後市仍有表現機會。

投資建議

6月台北國際電腦展可望持續帶動AI題材發酵，投資主軸仍為AI，包括B100／GB200晶片的新供應商、AI NB相關供應鏈。

另逢低布局彩色電子書及四色電子紙供應鏈，因庫存調整已至尾聲，且下半年有新品拉貨力道，營收將出現明顯拉升。蘋果新產品規格提升受惠股，也是看好類股之一。非電子股方面，多家生技公司第2季將取得新藥證，加上購併案及進入營收認列高峰等利多，股價整理後有表現機會。

AI 美國聯準會 通膨

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