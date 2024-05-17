廣達目標價 喊到360元

廣達（2382）15日法說後，外資證券正向看待，大多給予「優於大盤」或「買進」評等，並調高目標價，主要是看好下半年AI成長動能加速，並可望一路持續到明年。

花旗證券將廣達目標價從330元上調到360元，維持「買進」評等。花旗認為，廣達第1季財報優於預期，公司本身預估第2季伺服器營收可能溫和成長，毛利率也可能下修，但仍符合法人預期，因此建議投資人放眼更長期。

花旗將廣達今年預估每股稅後純益（EPS）調高10%到13.67元，明年預估獲利調高9%到16.35元，以反映AI伺服器的成長，並迎接GB200周期。基於廣達明年獲利預估，給予22倍本益比，因此調高目標價。

摩根士丹利證券將廣達目標價從305元上調到340元，重申「優於大盤」。廣達法說略微下修車用業務，但預估年成長率仍有雙位數，符合外資預期；筆電復甦緩慢，但AI PC是長期成長動能；AI伺服器成長動能強勁，可望從下半年起一直持續到明年，GB200為推動力。

野村證券將廣達目標價從314元上調到337元，重申「買進」。廣達第1季EPS比法人普遍預期高出38%，毛利率8.5%，也高於法人預期的7.7%，主要是受惠於匯兌收益、產品組合改善及削減成本有效。

野村認為，廣達及鴻海應該是輝達新GB200平台主要受惠者，且2025年起輝達新GB200平台將開始產生貢獻。野村也同意廣達的看法，也就是新AI平台進入門檻愈來愈高，野村也看到供應商的整合。