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台股再寫歷史新紀錄 金管會：基本面穩價量齊揚 今年漲幅居國際之冠

中央社／ 台北16日電
金管會今天說明，若看今年截至5月15日止，台股漲幅已達17.94%，漲幅居國際主要股市之冠，日均量亦衝上新台幣4067.98億元，年增逾8成。本報資料照片
金管會今天說明，若看今年截至5月15日止，台股漲幅已達17.94%，漲幅居國際主要股市之冠，日均量亦衝上新台幣4067.98億元，年增逾8成。本報資料照片

美股15日終場收高，帶旺台股今天再寫歷史新紀錄，收盤收在21304.26點。金管會今天說明，若看今年截至5月15日止，台股漲幅已達17.94%，漲幅居國際主要股市之冠，日均量亦衝上新台幣4067.98億元，年增逾8成。

美股15日終場收高，激勵台股今天盤中最高衝至21515.52點，創新紀錄，尾盤漲勢收斂，終場上漲157.05點或0.74%，收在21304.26點，再度改寫收盤歷史新高，成交值達新台幣5271.54億元。

金管會證期局副局長黃厚銘在例行記者會說明，台股今天再創新高紀錄，若統計今年以來漲幅，今年截至5月15日止，台股漲幅達17.94%，漲幅優於日股、港股、陸股及美國道瓊等國際主要股市，同期間量能亦走高，台股日均量達4067.98億元，年增82.99%。

根據證期局資料，今年截至5月15日止，日本漲幅14.71%、香港漲幅11.89%、上海漲幅4.87%、韓國漲幅2.83%、新加坡漲幅1.52%、深圳漲幅0.62%、美國道瓊漲幅5.89%，台股漲幅居國際主要股市之冠。

觀察外資投資台股變化，截至今年5月15日外資持股市值占比攀升至40.99%，無論和去年同期的37.74%、今年4月的40.39%相比均走高，顯示外資持有台股比重持續往上走。

黃厚銘指出，台股基本面依然穩健，今年截至4月底止台股本益比達23.67倍，現金殖利率為2.66%，加計股票股利達2.77%，前4月國內上市櫃公司累計營收達12.96兆元，寫歷年同期次高，年增8.54%。

對於今年以來台股價量寫下亮眼紀錄，黃厚銘也提到，金管會仍會密切關注國際金融市場變化及美國利率政策對台股影響，審慎監理資本市場。

台股 外資 新台幣 金管會

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