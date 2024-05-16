再度未交財務報告！5月20日起這兩間上市公司停止買賣

自2024年5月20日起，廷鑫（2358）及昶虹（2443）併案停止買賣、泰福-KY（6541）列為變更交易方法、隆銘綠能（3018）及誠研（3494）繼續列為變更交易方法併加採行分盤集合競價交易方式、康控-KY（4943）取消分盤集合競價交易方式（仍列為變更交易方法）。

臺灣證券交易所表示，經形式審閱上市公司（除金控公司計14家申報期限至2024年5月30日外）2024年第1季財務報告處理為：

一、併案停止買賣：

1. 廷鑫興業因有證交所營業細則第49條第1項第19款及第50條第1項第1款規定之情事，其上市有價證券經列為變更交易方法暨停止在證券集中交易市場買賣在案。嗣查廷鑫未依法令期限公告申報113年第1季財務報告，核有同細則第50條第1項第1款規定情事，證交所已公告自2024年5月20日起，將其上市有價證券併案停止買賣。

2. 昶虹國際前因有同細則第49條第1項第1、3、14款及第50條第1項第1、16款規定之情事，其上市有價證券經列為變更交易方法暨停止在證券集中交易市場買賣在案。嗣查昶虹未依法令期限公告申報2024年第1季財務報告，核有同細則第50條第1項第1款規定情事，證交所已公告自2024年5月20日起，將其上市有價證券併案停止買賣。

二、 變更交易方法：泰福生技最近期公告申報財務報告顯示，淨值已低於財務報告所列示股本之二分之一，核有同細則第49條之1第1項第1款規定之情事，證交所已公告自2024年5月20日起，將其上市有價證券列為變更交易方法。

三、 繼續列為變更交易方法，併加採行分盤集合競價交易方式：隆銘綠能科技及誠研科技前因有同細則第49條第1項第1款規定之情事，其上市有價證券經列為變更交易方法在案。嗣查該等公司最近期公告申報之財務報告顯示，淨值已低於財務報告所列示股本十分之三，核有同細則第49條第1項第1款及第49條之2第1項第4款規定情事，證交所已公告自2024年5月20日起，將其上市有價證券繼續列為變更交易方法，併加採行分盤集合競價交易方式。

四、 取消分盤集合競價交易方式，仍繼續列為變更交易方法：英屬開曼群島商康而富控股前因有同細則第49條之1第1項第1、3款及第49條之3第1項第4款規定之情事，其上市有價證券經列為變更交易方法併採行分盤集合競價交易方式在案，嗣查該公司最近期公告申報之財務報告顯示，淨值已不低於財務報告所列示股本十分之三，核已符合同細則第49條之3第2項第4款規定，且無其他採行分盤集合競價交易方式情事，惟尚未符合同細則第49條之1第2項第1、3款規定，證交所已公告自113年5月20日起，取消其上市有價證券分盤集合競價交易方式，仍繼續列為變更交易方法。

此外，上市公司退場機制已於2020年4月1日起實施，華冠通訊經簽證會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性的查核（核閱）報告將於2024年8月19日屆滿3年。屆期若未能改善，將有同細則第50條第1項第16款停止買賣規定適用之虞，提醒投資人注意。