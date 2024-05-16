移工匯兌商東聯互動 最快月底登錄興櫃

專營外籍移工國外小額匯兌的東聯互動（7738）最快5月底登錄興櫃。該公司是台灣僅四家獲金管會發出小額匯兌執照的業者之一，耕耘跨境金融服務多年，是高純度的科技金融業者、兼具科技業的高成長性及金融業特許性。東聯互動總經理吳侑勳16日指出，去年EPS為3.01元，惟有員工認股費用認列，若排除此一次影響，EPS將達7元。

東聯互動2016年成立，2022年取得小額匯兌服務許可，致力於提供合法、安全、便捷的跨境金融服務。依循金融監管的政策指引，服務範圍遍及台灣、印尼、越南、菲律賓及泰國等國；與各國監理機關緊密互動，建立堅實的法遵機制，不斷強化KYC/AML及防詐騙等RegTech智能系統。超過1/4員工擁有國內外防治洗錢等專業證照。

在台灣活躍用戶達22萬人、超過15%市占率。去年總交易金額近新台幣300億元、交易超過300萬次，日均匯款金額超過7,900萬元。營收來源主要為移工國外匯兌服務的手續費，是市場唯一高純度的跨境科技金融業者。預計第二季登錄興櫃。

今年前4月營收1.39億元、年增47.29％。吳侑勳看好今年成長動能，至去年底全台合法移工人數75.3萬人，他認為隨著移工人數將持續增加，口碑行銷帶動市占率提升，今年總交易金額挑戰400億元。

東聯互動去年獲國發員會評選為NEXT BIG台灣新創最有潛力發展為獨角獸之科技金融行業代表。目前股東也相當堅實，包括國發基金、達盈創投、益鼎創投、佳必琪、國泰金、中信金，法人股份占比近35％，原始經營團隊占近六成。

此外，積極布局科技金融市場，以科技能量發展SaaS平台並與金融機構緊密合作、嚴格遵循國際金融監理機關的法規與防治洗錢規範。目前已取得香港相關執照，具有經營香港跨境金融服務之資格，有先行者優勢。透過台灣成功發展經驗持續布局海外市場。

該公司兩年來獲利大幅成長，2021年營收1.53億元，毛利率24％，稅後虧損0.45億元。2022年營收1.61億元，毛利率28％，稅後純益0.2億元。2023年營收3.41億元，毛利率大幅提升至42.65％，費用率63％，營業利益1.02億元，稅後純益0.6億元，年增200％，每股稅後純益（EPS）3.01元；但若排除去年一次性員工認股費用認列影響，EPS將達6至7元。