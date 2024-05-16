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台股連4天創新高！今年發行的這檔月配高息ETF 率先回發行價

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股連續4天創歷史收盤新高，16日收盤站上21,304.26點，連帶大多數台股ETF在同時間的表現也水漲船高。台股示意圖／聯合報系資料照
台股連續4天創歷史收盤新高，16日收盤站上21,304.26點，連帶大多數台股ETF在同時間的表現也水漲船高。台股示意圖／聯合報系資料照

台股連續4天創歷史收盤新高，16日收盤站上21,304.26點，連帶大多數台股ETF在同時間的表現也水漲船高，觀察今年來新掛牌的4檔月月配台股高息ETF，包括00939、00940、00944、00946近日表現也是全數上漲，尤以00946群益科技高息成長累積漲幅近1.62%最高，且率先回到發行價以上。

觀察這4檔ETF的主要持股，近4日漲勢最佳的00946前三大持股與比重為鴻海（2317）11.14%、聯發科9.75%、聯詠8.94%；漲幅排名居次的00940元大台灣價值高息前三大持股和比重則為長榮10.68%、聯電3.85%、日月光投控3.23%；00939統一台灣高息動能為聯發科7.06%、長榮7.02%、群光5.67%；00944野村趨勢動能高息則為長榮鋼鐵3.17%、瑞儀光電2.81%、至上電子2.68%。

市場法人表示，近期在電子權值股、金融股和傳產股領軍下，加上520行情發酵，激勵台股表現。後市來看，隨著科技產業復甦，加上AI浪潮強勢，技術與終端產品的應用更趨多元，下個月還將迎來Computex展，將著重於揭露AI發展的最新應用與技術，也預示相關供應鏈未來前景值得期待。

市場法人強調，台灣因擁有完整的電子產業生態鏈，包括晶圓代工、IC設計、電子代工都在全球市場中擁有指標性公司，競爭實力堅強，在全球AI大勢中，台灣科技股不僅受惠程度高，獲利與成長性可期，當中也不乏願意大方派息與投資人分享獲利成果的科技企業，建議投資人也不妨透過精選優質台灣科技高息股的ETF來參與。

今年來四檔新發行月月配台股高息ETF表現。（資料來源：CMoney、2024/05/16）
今年來四檔新發行月月配台股高息ETF表現。（資料來源：CMoney、2024/05/16）

ETF 台股 科技股 金融股

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