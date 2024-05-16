創今年第三大紀錄！外資買超台股483億元 買超前十是「它們」

台股16日再創歷史新高，盤中最高一度拉升至21515.52點，終場收在21304.26點，上漲157.05點，成交量5,271.54億元，三大法人買超517.08億元。外資買超483.78億元，為今年第三大單日買超金額，同樣是歷史第七大紀錄。其中外資買超長榮航（2618）最多，總計買超46,739張，為連續第三日買超。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超483.78億元，投信賣超14.3億元，自營商買超（合計）47.61億元，其中自營商（自行買賣）買超32.26億元，自營商（避險）買超15.34億元。

外資今日買超483.78億元，超越3月8日的432.35億元，創下今年來第三大紀錄，排在前面的分別是2月15日的562.57億元，第一的則是1月19日的807.97億元。

據統計，外資今日買超前十名的個股，依序是長榮航、力積電、華航、友達、開發金、華通、中鋼、元大金、聯電、陽明。

長榮航以36.25元開出，盤中一度拉升至37.2元，終場收在37元，上漲1元，漲幅2.77%，成交量逾13萬張；三大法人呈現同買，外資買超46,739張，連三日買超，投信買358張，自營商買9,044張。

力積電以24.9元開出，盤中一度拉升至26.75元，終場收在26.45元，一舉站上季線，上漲1.75元，漲幅7.08%，成交量逾8萬張；三大法人同買力積電，外資買超40,232張，投信買35張，自營商買1835張。

華航以22.95元開出，盤中一度拉升至24元，終場收在23.85元，創下去年9月來新高，上漲1.1元，漲幅4.83%，成交量逾18萬張；三大法人同步買超，外資買超32,087張，投信買599張，自營商買8,574張。

據統計，外資今日賣超前十名的個股，依序是英業達、元大台灣價值高息、緯創、廣達、國泰永續高股息、光寶科、精英、遠百、華榮、南亞科。