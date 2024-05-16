營建股回神！指數止跌回升大漲逾3% 五檔攻上漲停板

台股16日再創新高，一度大漲至21,515.52點，但隨後漲幅逐漸縮小，不過營建指數在早盤上漲拉高之後，依然維持強勢，終場收在595.94點，漲幅3.56%。其中大將（1453）、聯上發、皇昌、鼎固-KY、富裔皆攻上漲停板，海悅、永信建強漲8~9%。

營建指數繼5/7創高後，一路修正下跌，今止跌回升大漲，漲幅僅次於航運族群。MSCI中小型指數昨公布最新季度調整，將5檔營建股納入，分別為永信建（5508）、達麗、名軒、皇普、海悅，除了皇普小漲之外，其餘個股漲幅皆超過半根停板，永信建、海悅更大漲8~9%。另外大將、聯上發、皇昌、鼎固-KY、富裔亮燈漲停。

海悅4月營收5.12億元，年增40.7%；累計今年前四月營收約27.9億元，年增達188.1%。海悅表示，台灣經濟溫和成長，國內金融投資市場資金穩定，新青安房貸政策支持自住購屋需求，致房市氛圍正向且剛性買盤需求顯現，同時台積電規劃設廠也為區域房市帶入就業與居住需求。

展望未來，海悅表示，仍須觀察新舊案交接期的業績表現，不過因公司在國內握有總計逾千億元之代銷儲備案量，且百億級的大型代銷建案逐漸在市場公開銷售，第2季業績來源無虞。

聯上發4月營收3.58億元，月增34.1%，年增420.2%，累計前4月營收6.9億元，年增426%。聯上發推案以北台灣為重心，不過近年來受惠科技產業話題帶動房市熱路，也改變策略，2024年將在台南推出新案，將在安南推出占地8900坪的「科工段案」，預期總銷也達百億元以上。