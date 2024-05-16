台股上漲157點 三大法人買超517億元
台股16日開高走低，盤中最高一度拉升至21515.52點，終場收在21304.26點，上漲157.05點，漲幅0.74%，再創歷史新高，成交量5,271.54億元，三大法人買超517.08億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超483.78億元，投信賣超14.3億元，自營商買超（合計）47.61億元，其中自營商（自行買賣）買超32.26億元，自營商（避險）買超15.34億元。
大盤今日再度創下新高，台積電（2330）早盤以852元開出，盤中一度來到856元，終場漲幅收斂收在841元，上漲2元，漲幅0.23%，鴻海同樣終場漲幅收斂，收在171.5元，上漲1元，漲幅0.58%。
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