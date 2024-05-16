台股漲157點收21,304點刷新歷史高點 台積電小漲2元收841元

台股16日連續二日收盤站穩21,000元大關，再創歷史新高，盤中最高21,515.52點，收盤指數21,304.26點，漲157.05點、漲幅0.74%，成交金額5,271.54億元。另外，櫃買指數也走揚，收250.36點、漲2.01點、漲幅0.81%。 台積電（2330）收841元、漲2元。

在台股盤面上，上市類股前三強分別為營建指數漲3.5%、運輸指數漲3.3%、觀光指數漲2.4%。

建材營造族群包括：大將、皇昌、聯上發、國產、鼎固-KY等；運輸類股的長榮、慧洋-KY、華航、裕民、陽明等；觀光類股的寒舍、晶華、雄獅、雲品、國賓等。

AI概念股則漲跌互見，健策、聯發科、緯穎、高力、智原、創意、鴻海紛紛收紅；反觀廣達、英業達、緯創、世芯-KY、勤誠等則走弱。

凱基投顧提醒，台股再創歷史新高，技術面均線、型態延續多頭架構，成交金額短線量能可能略有過大，但仍在多頭控制範圍。不過，20日均線正乖離已來到今年多頭走勢正乖離過大的警戒區3.5%以上，留意台股短線或有震盪拉回壓力，下檔支撐暫看前高20,883點，未失守前高支撐前，多頭格局或將延續。

觀察台股盤面結構，權值電子、金融保險皆有表現，電子個別族群聚焦AI伺服器、散熱、光通訊、光學、不斷電。非金電最強勢航運股進入漲多震盪，惟強度仍佳，逢回仍可留意，重電、營建轉強，將是非金電族群良性輪動的關鍵。