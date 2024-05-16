彭博：台灣壽險業須加強公布持股資訊 恐成市場波動來源
彭博資訊指出，由於新法規上路，持有台股市值約3%的台灣壽險業者須公布更詳細且即時的持股資訊，可能成為市場波動的來源之一。
新法規要求所有市場參與者若持有單一公司股票超過5%，需在十天內申報並公告，在門檻之上增持或減持單一公司已發行股份總額1%的必須在兩天內公告，意味著投資人能透過這條公告管道「跟單」。
台灣壽險業者2022年曾以可能引發散戶跟單造成不必要的市場波動為由，試圖向主管機關爭取新規中的公告豁免權，但最終失敗。金管會統計，截至今年3月底，壽險業持有台股新台幣逾2兆元，相當於台股加權指數市值約3%。
台灣資產規模最大的國泰人壽率先公布持股資訊，共有九間公司持股超過5%，包括半導體產業鏈相關個股、自行車品牌美利達與電信業者遠傳電信，其中持有6.25%的智伸科技在過去一年股價下跌逾20%。
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