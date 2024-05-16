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PCB族群勁揚 這兩檔早盤一度觸及漲停 華通大漲逾7%
台股今（16）日早盤勁揚，盤中一度拉升至21515.52點，大漲逾300點，創下歷史新紀錄，盤面上，PCB族群表現亮眼，金像電（2368）、銘旺科（2429）早盤一度觸及漲停，後續盤中漲幅稍有收斂，華通（2313）大漲逾7％，一舉站上月均線。
印刷電路板（PCB）產業積極布局東南亞，臻鼎（4958）、欣興（3037）、華通、金像電、聯茂（6213）、台燿（6274）與台虹（8039）等都投資泰國，各大廠衝刺今年底至2025年產能開出，材料廠更訂下今年隨客戶需求預先試產。
業界觀察，PCB族群今年首季面對季節因素與庫存調整，但預料硬板HDI廠第2季營運有望加溫，加上載板隨AI需求成長，下半年營運可望強於上半年，各廠基本面轉強也有助於後續除息交易後的填息走勢。
華通第1季營收為155.57億元，年增15.3%，毛利率為 14.13%，年減0.19個百分點，稅後純益9.93億元，年增177.5%，每股純益0.83元，為2000年以來同期次高。
金像電首季每股稅後純益為2.5元，創歷年同期新高，首季歸屬母公司淨利約12.17億元，未受季節因素與工作天數減少影響，季增8.7%，並年成長183%。
其餘上漲的還有，楠梓電（2316）、健鼎（3044）、燿華（2367）、敬鵬（2355）、鉅橡（8074）、精成科（6191）、柏承（6141）、欣興、南電（8046）、台郡（6269）、同欣電（6271）、志超（8213）等。
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