快訊

畢業禮物？傳文化部集資送iPhone遭批馬屁文化 史哲說話了

登太平島動作太大？中越填海造陸還移民 學者：台灣算保守

網銀攜手遊戲橘子、智冠鴨子划水 遊戲商支付大戰誰是贏家

聽新聞
test
0:00 / 0:00

PCB族群勁揚 這兩檔早盤一度觸及漲停 華通大漲逾7%

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導
PCB族群勁揚。（本報系資料庫）
PCB族群勁揚。（本報系資料庫）

台股今（16）日早盤勁揚，盤中一度拉升至21515.52點，大漲逾300點，創下歷史新紀錄，盤面上，PCB族群表現亮眼，金像電（2368）、銘旺科（2429）早盤一度觸及漲停，後續盤中漲幅稍有收斂，華通（2313）大漲逾7％，一舉站上月均線。

印刷電路板（PCB）產業積極布局東南亞，臻鼎（4958）、欣興（3037）、華通、金像電、聯茂（6213）、台燿（6274）與台虹（8039）等都投資泰國，各大廠衝刺今年底至2025年產能開出，材料廠更訂下今年隨客戶需求預先試產。

業界觀察，PCB族群今年首季面對季節因素與庫存調整，但預料硬板HDI廠第2季營運有望加溫，加上載板隨AI需求成長，下半年營運可望強於上半年，各廠基本面轉強也有助於後續除息交易後的填息走勢。

華通第1季營收為155.57億元，年增15.3%，毛利率為 14.13%，年減0.19個百分點，稅後純益9.93億元，年增177.5%，每股純益0.83元，為2000年以來同期次高。

金像電首季每股稅後純益為2.5元，創歷年同期新高，首季歸屬母公司淨利約12.17億元，未受季節因素與工作天數減少影響，季增8.7%，並年成長183%。

其餘上漲的還有，楠梓電（2316）、健鼎（3044）、燿華（2367）、敬鵬（2355）、鉅橡（8074）、精成科（6191）、柏承（6141）、欣興、南電（8046）、台郡（6269）、同欣電（6271）、志超（8213）等。

華通 金像電

延伸閱讀

CPI符合市場預期…台股今將大漲？ 專家：買00632R避險反而會更危險！

以為營建有新行情因海悅（2348）昨漲停！ 專家：馬上跌爛…再來考慮這檔

航運股「急衝漲停」只是剛開始？網憂出貨訊號來了

陽明（2609）、萬海（2615）持續漲停…進場風險越大！ 專家：但現在賣長榮（2603）以後會後悔

相關新聞

台積電盤中股價衝856元 再創新天價　

台積電（2330）今（16）日股價再衝新高，股價盤中最高達到856元，早盤一度突破22兆元，但目前由於股價修正，回落到2...

電子權值股喊衝 台股盤中攻21500點再創高

美國通膨數據報喜，激勵美股15日收高。台股今天在電子權值股領軍下，盤中攻上21500點，最高上漲368點至21515點，...

台股飆新高 貢獻指數前十大漲點股中竟有1檔生技股

台股16日開高走高，盤中一度衝達21,515.52點，大漲368.31點，再創歷史新高，盤中漲勢縮小但仍上漲逾200點，...

彭博：台灣壽險業須加強公布持股資訊 恐成市場波動來源

彭博資訊指出，由於新法規上路，持有台股市值約3%的台灣壽險業者須公布更詳細且即時的持股資訊，可能成為市場波動的來源之一。

中信 ETF 00948B 月配息債券 ETF 始祖規格再升級

全台「月配型」債券ETF始祖-中國信託投信又有最新力作。中國信託投信指出，5月22日上市的中信優息投資級債（00948B...

PCB族群勁揚 這兩檔早盤一度觸及漲停 華通大漲逾7%

台股今（16）日早盤勁揚，盤中一度拉升至21515.52點，大漲逾300點，創下歷史新紀錄，盤面上，PCB族群表現亮眼，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。